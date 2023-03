Letzter Super-G: Odermatt siegt weiter und rückt an die 2000 heran

Marco Odermatt hat neben der großen Kristallkugel auch die kleine im Super-G schon sicher, war am Donnerstag bei der Jagd nach dem Maier-Rekord aber noch nicht satt. Andreas Sander überzeugte.

Der Schweizer Skistar Marco Odermatt drückt auch dem alpinen Weltcup-Finale seinen Stempel auf. Beim letzten Super-G der Saison feierte der Doppelweltmeister seinen zwölften Sieg in diesem Winter und hat damit gute Chancen, einen Rekord aufzustellen. Im Gesamtweltcup, den er als Titelverteidiger schon gewonnen hat, sammelte er bis zum Riesenslalom am Samstag 1942 Punkte - die Bestmarke des Österreichers Hermann Maier aus der Saison 1999/2000 liegt bei 2000 Punkten. Odermatts sechster Saisonsieg im Super-G ist bereits Rekord.

Dritter Platz reicht für den Rekord

Mit einem dritten Rang in seiner zweiten Spezialdisziplin Riesenslalom käme Olympiasieger und Weltmeister Odermatt auf 2002 Punkte, bei einem weiteren Sieg zöge er mit den Rekordhaltern Maier und Ingemar Stenmark aus Schweden gleich: Beide waren jeweils auf 13 erste Plätze in einem Winter gekommen. Odermatt hatte vor dem Finale in Soldeu/Andorra bereits als Sieger im Gesamt-, im Super-G- und im Riesenslalom-Weltcup festgestanden. Offen ist nur noch der Gesamtsieg im Slalom. Hier führt Lucas Braathen mit 32 Punkten vor seinem norwegischen Landsmann Henrik Kristoffersen.

Sander erneut stark

Die deutschen beiden Starter verpassten nach Rang zwei und drei durch Romed Baumann und Andreas Sander am Vortag in der Abfahrt einen weiteren Coup. Baumann wurde nur 20., Sander allerdings zeigte erneut eine starke Leistung und kam mit nur 0,25 Sekunden Rückstand auf das Podest auf Rang sechs. Zwischenzeitlich wies der Wahl-Allgäuer sogar Zwischenbestzeit auf und wurde am Ende Vierter in der Super-G-Wertung in diesem Winter. Baumann wurde nach einem schweren Fahrfehler im Mittelabschnitt 20.

Zweiter und Dritter hinter Odermatt wurden Marco Schwarz (Österreich/+0,29 Sekunden) und Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen(+0,71), der den Abfahrtsweltcup gewonnen hatte.

Das Rennen im Ticker

Statistik

Ski alpin, Weltcup in Soldeu/Andorra

Herren, Super G

1. Marco Odermatt (Schweiz) 1:23,91 Min.; 2. Marco Schwarz (Österreich) +0,29 Sek.; 3. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) +0,71; 4. Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,86; 5. Jeffrey Read (Kanada) +0,87; 6. Andreas Sander (Ennepetal) +0,96; 7. Dominik Paris (Italien) +0,98; 8. Mattia Casse (Italien) +0,99; 9. Raphael Haaser (Österreich) +1,02; 10. Justin Murisier (Schweiz) +1,12; ... 20. Romed Baumann (Kiefersfelden) +3,73

Herren, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 36 von 38 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 1942 Pkt.; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 1340; 3. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 1014; 4. Vincent Kriechmayr (Österreich) 953; 5. Loic Meillard (Schweiz) 831; 6. Lucas Braathen (Norwegen) 824; 7. Alexis Pinturault (Frankreich) 781; 8. Marco Schwarz (Österreich) 779; 9. Manuel Feller (Österreich) 506; 10. James Crawford (Kanada) 462; ... 13. Andreas Sander (Ennepetal) 421; 22. Romed Baumann (Kiefersfelden) 310; 25. Linus Straßer (München) 306; 44. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 178; 52. Josef Ferstl (Hammer) 138; 83. Thomas Dreßen (Mittenwald) 67; 84. Sebastian Holzmann (Oberstdorf) 65; 103. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 43; 107. Anton Tremmel (Tegernsee) 39; 114. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 32; 127. Stefan Luitz (Bolsterlang) 17; 129. Anton Grammel (Lindau) 16; 145. Fabian Gratz (Clausthal-Zellerfeld) 9; David Ketterer (Villingen-Schwenningen) 9

Herren, Weltcup-Gesamtwertung Super-G, Endstand nach 8 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 740 Pkt.; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 512; 3. Vincent Kriechmayr (Österreich) 335; 4. Andreas Sander (Ennepetal) 265; 5. Alexis Pinturault (Frankreich) 253; 6. Stefan Rogentin (Schweiz) 180; 7. Justin Murisier (Schweiz) 176; 8. Daniel Hemetsberger (Österreich) 175; 9. Dominik Paris (Italien) 174; 10. Stefan Babinsky (Österreich) 165; ... 22. Romed Baumann (Kiefersfelden) 66; 43. Josef Ferstl (Hammer) 24; 46. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 18; 66. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 1