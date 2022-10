Letzter statt Finale: Olympiakos sucht den Anschluss

Olympiakos Piräus träumte vom Finale der Europa League, doch der griechische Serienmeister ist bereits ausgeschieden. Und sucht verzweifelt den Anschluss - international wie national.

Es war Anfang September, als Olympiakos-Sportvorstand Christian Karembeu im Vorfeld des Premierenspiels in der Europa-League-Gruppenphase gegen den FC Nantes - wo er einst seine ruhmreiche Profikarriere begann - in der französischen Nachrichtenagentur AFP zum griechischen Serienmeister befragt wurde: "Unser größter Traum ist es, ein Finale der Europa League zu erreichen und warum nicht, es auch mal zu gewinnen." Auch zum eben in Piräus angekommenen Weltstar Marcelo gab er ein Statement ab: "Keiner konnte es glauben, es war einfach magisch." Ein weiterer sollte mit James Rodriguez ein paar Tage später folgen. Zwei Wochen später kam mit Real-Legende Michel ein neuer Trainer hinzu.

Knapp zwei Monate später sieht die Realität anders aus. Vor dem heutigen vorletzten Gruppenspiel in Freiburg (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Olympiakos mit nur einem Zähler Letzter der Gruppe G und aus der Europa League schon ausgeschieden. Gegen die Breisgauer müssen die Hafenstädter punkten, um die Chance auf ein Endspiel gegen Nantes um Platz 3 in der Gruppe zu erhalten. Damit wäre zumindest der Trostpreis Europa Conference League und damit das europäische Überwintern gesichert.

Bereits 38 eingesetzte Spieler

Auch in der heimischen Super League hinkt der Rekordmeister hinterher. Zum souverän führenden Rivalen Panathinaikos, der mit neun Siegen in neun Spielen in die Saison startete, sind es schon zehn Punkte Rückstand. Zum Tabellenzweiten AEK vier, sogar Überraschungsteam Volos hat drei Punkte Vorsprung auf den Serienmeister. Unlängst verlor Olympiakos das Heimspiel gegen das aktuell genauso wankende PAOK (1:2). Die jedes Jahr fast schon erwartete Titelverteidigung erscheint aktuell mehr als fraglich. Zwar spielt das Team unter Coach Michel wie beim ungefährdeten Auswärtserfolg in Agrinio (2:0) strukturierter als unter seinem Vorgänger Carlos Corberan, der nur 44 Tage im Amt blieb, doch Konstanz wird vermisst.

In den bisherigen 19 Saisonspielen in Europa und Liga wurden bislang 38 Spieler eingesetzt. Der Antrittswunsch von Michel mit 24 Spielern und drei Torhütern zu arbeiten, wurde noch nicht umgesetzt. Aktuell arbeitet man mit der von Felix Magath hierzulande bekannten Version der "Trainingsgruppe B", für Spieler, die kaum eine Rolle spielen.

James ist nicht spielberechtigt - Marcelo kämpft um Anschluss

Eine tragende Rolle findet allmählich Weltstar James, der mit einem Treffer und zwei Assists (in vier Ligapartien) den Zehner in der Liga gibt. Europäisch ist er nicht spielberechtigt, da er als vereinsloser Spieler erst Mitte September und damit zu spät nach Piräus gewechselt war. Dagegen kämpft der für die Europa League gemeldete Marcelo mit muskulären Problemen und mangelnder Fitness um den Anschluss. Bislang reichte es für den 34-Jährigen zu insgesamt nur drei Kurzeinätzen und insgesamt 73 Spielminuten.

Trotz der enormen Anzahl an Spielern musste Trainer Michel angesichts der Defensivprobleme den 19-jährigen Andreas Ntoj vom Mittelfeld der zweiten Mannschaft zum Innenverteidiger beim torlosen Remis bei Qarabag Agdam umschulen. Auch der eigentlich fitte Diadie Samassekou, der von Hoffenheim ausgeliehen wurde, hat bislang nur zwei Kurzeinsätze über 20 Minuten zu verbuchen.

Hadern über Schiedsrichterentscheidungen hilft sportlich nicht weiter

Es ist eine außergewöhnliche Saison für Olympiakos. Der turbulente Sommer, die Transferflut, drei Trainer, die versuchen, mit dem Mammutkader klarzukommen. Auch das ständige Hadern - nach jedem Spiel - über Schiedsrichterentscheidungen gefällt nicht jedem der Olympiakos-Fans. Genauso wenig wie die Aussagen von Sokratis (189 BL-Spiele für Bremen und den BVB, 44 PL-Spiele für Arsenal) wegen "zweier verweigerter Elfmeter und vier Fouls um den Sechszehner". Selbst wenn es als Ablenkungsmanöver oder Druckmittel gedacht ist, hilft es sportlich nur wenig. Sich in die WM-Pause retten und diese dann nutzen, um den Kader zu reduzieren bzw. zu optimieren mit dem Ziel, den Anschluss an die Ligakonkurrenz zu finden, wäre der zielführendere Weg. Um mit der nötigen Konstanz und Klasse irgendwann den Traum von Christian Karembeu angehen zu können.