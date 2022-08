Letzter Sister Act: Williams-Schwestern spielen Doppel bei US Open

Tennisstar Serena Williams wird zum Abschied ihrer Karriere bei den US Open auch im Doppel mit Schwester Venus antreten. Die beiden US-Amerikanerinnen haben eine Wild Card für einen letzten Sister Act akzeptiert.

Serena Williams hatte kürzlich im Modemagazin "Vogue" ihr Karriereende angekündigt. Bei den am Montag beginnenden US Open dürfte die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin ihren letzten Auftritt haben. Im Einzel trifft die 40-Jährige in der ersten Runde in der Nacht zu Dienstag (1.00 Uhr MESZ) auf Danka Kovinic aus Montenegro.

Große Emotionen und womöglich dicke Tränen

"Es kommen Momente im Leben, in denen wir eine neue Richtung einschlagen", schrieb Williams: "Diese Zeit ist immer schwer, wenn man etwas so sehr liebt." Wie sie das Tennis.

Serena wird aller Voraussicht nach noch einmal die Night Session auf dem Arthur Ashe, dem größten Center Court der Welt, gehören. Hier hat sie sechs Mal die Trophäe der Turniersiegerin in die Luft gestemmt. Es wird zur Sache gehen. Große Emotionen, ohrenbetäubender Jubel - und womöglich dicke Tränen.

23 Grand-Slam-Titel hat die jüngere der Williams-Sisters gewonnen, der letzte Schritt auf eine Stufe mit der Australierin Margaret Court (24) wird ihr wohl nicht mehr gelingen. Auch, weil Angelique Kerber zweimal das Kunststück schaffte (Melbourne 2016 und Wimbledon 2018), Williams im Finale zu schlagen.

Ruft noch einmal Joe Biden an?

Insgesamt 319 Wochen war die Ikone die Nummer eins der Welt, nur Steffi Graf (377) und Martina Navratilova (332) stehen in der Statistik vor ihr. Doch es sind nicht allein Zahlen und Titel, die Williams' Verdienste ausdrücken. "Was mich am meisten beeindruckt, ist ihr Einfluss abseits des Platzes und wie sie junge Frauen dazu gebracht hat, ihren Einfluss zu nutzen, ihre Meinung zu sagen und furchtlos zu sein", sagt Chris Evert.

Werte, die auch die nächste Generation weiterträgt. "Das Vermächtnis, das sie mit ihrer Tenniskarriere hinterlassen hat, kann wohl keine andere Spielerin erreichen", sagt die 18 Jahre alte Cori Gauff. "Es hat nie jemanden gegeben, der das Frauentennis so dominiert hat wie sie", meint Emma Raducanu, Titelverteidigerin bei den US Open, die Williams gerade in Cincinnati deutlich schlug: "Sie hat das Spiel in dieser Hinsicht sehr verändert."

Den Startpunkt setzte sie 1999, nach dem Finale rief der damalige US-Präsident Bill Clinton an. Diesmal könnte sich Joe Biden melden. Auch, wenn es zum Titel wohl nicht mehr reichen wird.