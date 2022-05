Letzter Akt nach sieben Jahren: Würzburg verlässt die Bühne

Wenn die Würzburger Kickers am Sonntag den Halleschen FC empfangen, ist es das vorerst letzte Heimspiel, das der FWK im Profifußball bestreitet. Mit den 90 Minuten endet eine rasante Achterbahnfahrt - Siege gegen den VfB und den HSV inklusive.

Es waren Feiertage am Dallenberg, große Fußballspiele, an die sie sich in Würzburg noch lange erinnern werden. Fünfeinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die Kickers den VfB Stuttgart an einem Sonntagnachmittag regelrecht vorführten und mit 3:0 abservierten. Etwas weniger Zeit ist vergangen, seit der FWK den Hamburger SV bezwang. Es war ebenfalls ein Sonntag, wieder spielten die Kickers vor eigenem Publikum - dieses Mal gewannen sie 3:2.

Zwei Spiele, zwei Mal 90 Minuten, zwei Siege, die zeigen, wie hoch die Würzburger in ihrer jüngeren Vergangenheit geflogen sind. Sie haben einiges richtig gemacht am Dallenberg, sonst wäre es wohl kaum zu Duellen mit dem VfB und dem HSV gekommen - sie haben sich aber eben auch gravierende Fehler geleistet, sonst würde der Klub am Ende der Saison wohl kaum zum zweiten Mal binnen eines Jahres absteigen.

Schiele, Magath: Würzburg hat vieles falsch gemacht

Regionalliga Bayern statt 2. Bundesliga, Burghausen statt Hamburg, das ist die Realität, in der sich die Kickers nach sieben Jahren Profifußball in ein paar Wochen wiederfinden werden. Zu viel ist in den vergangenen Monaten schief gegangen, zu oft haben die Verantwortlichen bei ihren Entscheidungen daneben gelegen.

Das Engagement von Felix Magath zum Jahresbeginn 2020, die Entlassung von Michael Schiele einige Monate später - und im Sommer 2021 schließlich auch noch der vollkommen missratene Wiederaufbau nach dem Abstieg in die 3. Liga: Derart viele Irrtümer und Fehleinschätzungen konnten die Kickers am Ende nicht mehr verkraften.

90 Drittliga-Minuten sind es jetzt noch, die Würzburg seinem Anhang am Dallenberg zeigt, dann steht noch ein finales Auswärtsspiel in Zwickau an, ehe sich der FWK in die Sommerpause verabschiedet. Die letzten beiden Partien sind das vorläufige Ende einer Achterbahnfahrt, die sich wohl mit nur einem einzigen Wort zusammenfassen lässt: atemberaubend.