"Letzten Saisons anders vorgestellt": Kaiser und Frantz verlassen Hannover

Hannover 96 stellt sich dieser Tage neu auf. Der neue Trainer steht mit Stefan Leitl fest. Dominik Kaiser und Mike Frantz wird er dann nicht mehr im Kader begrüßen dürfen.

Der Verein teilte mit, dass Kaiser und Frantz kommende Saison nicht mehr für die Niedersachsen spielen werden. Das Duo, dessen Verträge auslaufen, wird im Rahmen der letzten Partie der Spielzeit am kommenden Sonntag gegen Ingolstadt verabschiedet.

"Mit 'Domme' und Mike verlassen uns zwei charakterlich einwandfreie Jungs, die uns gerade in den schwierigen Phasen durch ihre Erfahrung sehr gut getan haben und insbesondere auch neben dem Platz wichtige Stützen und Ansprechpartner gewesen sind", sagte Sportdirektor Marcus Mann.

"Die Ziele, die ich persönlich und auch mit der Mannschaft hatte, haben wir leider in den zwei Saisons, die ich komplett erlebt habe, nicht so erreicht, wie wir uns das vorgestellt haben", kommentierte Kaiser, der 2020 von Bröndby IF kam.

Kaiser denkt über Karriereende nach

Wie es für ihn weitergeht, ist indes noch offen. "Vielleicht wird es für mich das letzte Spiel im Profifußball. Aber sicher ist es noch nicht. Wie genau es für mich weitergeht, werde ich mit meiner Familie nach der Saison entscheiden", so Kaiser.

Enttäuschung herrschte bei Frantz vor. "Man muss ehrlich sagen, dass wir uns alle die letzten zwei Saisons anders vorgestellt haben, ich persönlich natürlich auch", sagte Frantz, der 2020 vom SC Freiburg zu Hannover kam. "Auch aus solch einer Zeit mit vielen schwierigen Phasen kann man viel herausziehen und mitnehmen für die Zukunft."