Letzte Spieltage terminiert: Feiern die Bayern-Frauen am 4. Mai die Meisterschaft?

Am Donnerstagvormittag setzte der DFB die letzten Spieltage der Frauen-Bundesliga zeitgenau an. Aus eigener Kraft könnten die Münchnerinnen am 4. Mai die vorzeitige Titelverteidigung schaffen.

Können ohne Wolfsburg-Patzer am 20. Spieltag in Leverkusen die vorzeitige Meisterschaft sichern: Klara Bühl und der FC Bayern. IMAGO/Passion2Press

Durch den deutlichen 4:0-Sieg im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg ging der FC Bayern einen großen Schritt Richtung Titelverteidigung: Bei noch fünf ausstehenden Spielen beträgt der Vorsprung der Münchnerinnen satte sieben Zähler, dazu hat der Tabellenführer aktuell die bessere Tordifferenz.

Sollten die Wölfinnen nicht mehr patzen, könnten die Münchnerinnen also frühestens am 20. Spieltag die vorzeitige Meisterschaft feiern. Seit Donnerstagvormittag kennen sie auch das genaue Datum: Das Gastspiel in Leverkusen legte der DFB auf den 4. Mai um 12 Uhr.

Ein paar Stunden später könnte auch im Rennen um Platz drei, der zu den Qualifikationsspielen in der Champions League berechtigt, eine Vorentscheidung fallen: Die beiden Kontrahenten Hoffenheim und Frankfurt treffen um 14 Uhr im Kraichgau aufeinander. Abgeschlossen wird der Spieltag am Montagabend (6. Mai) mit dem Aufsteiger-Duell zwischen Nürnberg und Leipzig (19.30 Uhr).

Bayerisch-fränkisches Derby am Sonntag

Lange Pause haben die Leipzigerinnen anschließend aber nicht, da sie am 10. Mai schon den 21. Spieltag mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim eröffnen (18.30 Uhr). Der 11. Mai steht ganz im Zeichen der NRW-Klubs: Die SGS Essen spielt gegen Köln (12 Uhr) und Leverkusen gastiert in Duisburg (14 Uhr). Die beiden Spitzenteams greifen erst am Sonntag ein. Bayern empfängt im bayerisch-fränkischen Derby Nürnberg (14 Uhr) und Wolfsburg ist in Bremen zu Gast (18.30 Uhr).

Am letzten Spieltag finden dann alle Partien zeitgleich statt. Anpfiff auf allen Plätzen ist am Pfingstmontag (20. Mai) um 15.30 Uhr. Unter anderem treffen wie bei den männlichen Kollegen zwei Tage zuvor Hoffenheim und Bayern aufeinander.