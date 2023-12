Letzte Spieltage im Jahr 2023 in der ersten und zweiten Handball-Bundesliga

Die Liqui Moly HBL beendet ihren Spielbetrieb am Samstag, 23. Dezember, zugunsten einer längeren Vorbereitungszeit der Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft. Die 2. HBL sorgt hingegen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem kompletten Spieltag für Handball-Unterhaltung.

Die Kameras sind auch in dieser Woche in zahlreichen Handball-Hallen im Einsatz. Sascha Klahn

In der 1. Handball-Bundesliga der Frauen geht es nach dem Ende der Weltmeisterschaft am 27. Dezember, also am Mittwoch nach Weihnachten, weiter. Auch am 30. Dezember sind Spiele angesetzt. Die 2. HBF pausiert derweil, abgesehen von einem Nachholspiel, bis zum 6. Januar.

Frauen-Handball im Fernsehen

Donnerstag, 21. Dezember

Nachholspiel in der zweiten Bundesliga

Mittwoch, 27. Dezember

EM-Pause der 1. Handball Bundesliga Frauen endet nach dem Stefanitag

Um 18:00 Uhr kann der Thüringer HC, zu Beginn des neuten Spieltags, seinen Vorsprung auf den siebtplatzierten VfL Oldenburg auf fünf Zähler ausbauen. Zeitgleich trifft der Buxtehuder SV (10.) auf Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm.

Um 19:00 Uhr will die HSG Blomberg-Lippe wohl mit dem bisher punktgleichen Thüringer HC Schritt halten. Mit einem Sieg über die TuS Metzingen würde der Vorsprung auf die Schwäbinnen auf vier Zähler anwachsen. Die TusSies würden bei einem Auswärtserfolg mit Borussia Dortmund und Blomberg-Lippe gleichziehen.

Ebenfalls um 19:00 Uhr empfängt der SV Union Halle-Neustadt den BSV Sachsen Zwickau, ein Duell in der zweiten Tabellenhälfte.

Um 19:30 Uhr sind drei Partien auf dem Tapet, darunter das Topspiel des achten Spieltags live bei Eurosport, Borussia Dortmund gegen die SG BBM Bietigheim. Zeitgleich kämpft auch der Tabellenzweite HSG Bensheim-Auerbach gegen den Zwölften des Klassements, Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath, um weitere Zähler. Der Vorletzte HSG Bad Wildungen empfängt den achtplatzierten TSV Bayer 04 Leverkusen.

Samstag, 30. Dezemeber

Zehnter Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Am Tag vor Silvester wird ab 17:00 Uhr gespielt. Die SG BBM Bietigheim trifft dann auf den Buxtehuder SV. Um 18:00 Uhr spielt der Thüringer HC gegen die HSG Bad Wildungen. Zeitgleich gastiert der VfL Oldenburg bei der Sport-Union Neckarsulm. Der BSV Sachsen Zwickau empfängt Borussia Dortmund.

Um 19:00 Uhr trifft der TSV Bayer 04 Leverkusen auf die HSG Blomberg-Lippe. Der SV Union Halle-Neustadt schnürt seine Handballschuhe gegen die HSG Bensheim-Auerbach. Um 19:30 Uhr endet das Spieljahr 2024 mit dem Heimspiel der TuS Metzingen gegen den HSV Solingen-Gräfrath.

Männer-Handball im Fernsehen

Dienstag, 19. Dezember

Am Dienstag beginnt die Rückrunde der Liqui Moly HBL

Um 19:00 Uhr wird in der HBL1 dreimal angepfiffen. Der HC Erlangen empfängt den HBW Balingen-Weilstetten. Der TVB Stuttgart muss ebenfalls auswärts antreten und spielt bei den Füchsen Berlin. Die SG Flensburg-Handewitt trifft auf den TBV Lemgo Lippe. Um 20:30 Uhr begegnen sich der HSV Hamburg und der SC Magdeburg im Abendspiel.

Mittwoch, 20. Dezember

Fünf weitere Erstligaspiele am Mittwoch

Um 19:00 Uhr kämpfen acht Bundesligisten um weitere Punkte. Der Tabellenfünfte MT Melsungen trifft dabei auf den VfL Gummersbach, Siebter des Klassements. Frisch Auf Göppingen ist auf den zehnten Platz geklettert und empfängt nun den Bergischen HC, der auswärts bisher in Gummersbach und Wetzlar gewinnen konnte.

Ebenfalls um 19:00 Uhr spielt die HSG Wetzlar (14.) nach einer Serie von Top-Gegnern gegen den SC DHfK Leipzig (9.), der aktuell das untere Ende der ersten Tabellenhälfte belegt. Die Rhein-Neckar Löwen (8.) empfangen den ThSV Eisenach (17.). Um 20:30 Uhr steht das Heimspiel des THW Kiel (4.) gegen die TSV Hannover-Burgdorf (6.) auf dem Programm. Die "Zebras" haben derzeit fünf Zähler Vorsprung auf die "Recken".

Freitag, 22. Dezember

Letzte Freitagskonferenz in diesem Jahr

Um 19:00 Uhr erwartet uns ein Mix aus erster und zweiter Liga. Im Duell des Zweitliga-Fünften gegen den 15., TuS N-Lübbecke und TSV Bayer Dormagen, ist die Favoritenrolle auf dem Papier klar verteilt. In einem der beiden HBL1-Spiele um 19:00 Uhr spielt die SG Flensburg-Handewitt beim Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten, und Spitzenreiter SC Magdeburg empfängt Frisch Auf Göppingen, der zuletzt weit ins Mittelfeld vorgestoßen ist. Um 19:30 Uhr ist die Partie zwischen dem HSC Coburg (4.) und dem VfL Lübeck-Schwartau (12.) angesetzt.

Um 20:00 Uhr folgen zwei Spiele in der ersten und drei Partien in der zweiten Liga. Die TSV Hannover-Burgdorf empfängt in einem Verfolgerduell die MT Melsungen. An der Tabellenspitze sind die Füchse Berlin dem SC Magdeburg auf den Fersen und wollen daher gegen den SC DHfK Leipzig punkten. In der zweiten Liga trennen die Kontrahenten, wie schon in den ersten Partien des Tages, stets mehrere Tabellenplätze. Der HC Elbflorenz ist Favorit gegen den TV Hüttenberg, Schlusslicht EHV Aue empfängt die HSG Nordhorn-Lingen und TuSEM Essen trifft auf das NRW-Topteam ASV Hamm-Westfalen.

Samstag, 23. Dezember

Acht Spiele am Samstag vor Heiligabend

Der Samstag beginnt um 17:30 Uhr mit dem Erstliga-Duell, der Bergische HC tritt gegen die HSG Wetzlar an. Um 18:00 Uhr wird in der zweiten Liga gespielt. Der Dessau-Roßlauer HV empfängt den TV Großwallstadt, der im gesicherten Mittelfeld rangiert. Topteam SG BBM Bietigheim spielt mit dem VfL Eintracht Hagen gegen ein Team, die mit den Unterfranken auf Augenhöhe sind. Vorschlusslicht TuS Vinnhorst trifft auf die Eulen Ludwigshafen.

Um 19:00 Uhr empfängt der TVB Stuttgart im Baden-Württemberg-Duell die Rhein-Neckar Löwen. Der ThSV Eisenach bekommt es mit dem HC Erlangen zu tun. Um 19:30 Uhr empfängt der TSV GWD Minden, der im unteren Mittelfeld der HBL2 liegt, den Aufstiegsaspiranten 1. VfL Potsdam. Um 20:30 Uhr kämpfen der TBV Lemgo und der HSV Hamburg im Mittelfeld der ersten Liga um die nächsten Punkte.

Dienstag, 26. Dezember

19. Spieltag der HBL2

Um 17:30 Uhr beginnen die Partien 1. VfL Potsdam gegen HC Elbflorenz und TSV Bayer Dormagen gegen TuSEM Essen. Um 18:00 Uhr empfängt der TV Großwallstadt im Frankenderby den HSC Coburg. Der VfL Lübeck-Schwartau beendet das Jahr mit dem Heimspiel gegen den TuS Vinnhorst. Um 18:30 Uhr stehen sich der ASV Hamm-Westfalen und der EHV Aue sowie die Eulen Ludwigshafen und die SG BBM Bietigheim gegenüber.

Um 19:00 Uhr kämpft ein weiteres Quartett um die nächsten Punkte, nämlich der VfL Eintracht Hagen gegen den Dessau-Roßlauer HV und der TV Hüttenberg gegen GWD Minden. Um 19:30 Uhr findet mit dem Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen den TuS N-Lübbecke das letzte Männerhandballspiel des Jahres 2024 im Profibereich statt.

Vorschau: Handball-EM der Männer ab 10. Januar

Am 10. Januar beginnt die Handball-Europameisterschaft der Männer. Die Spiele der DHB-Auswahl werden von ARD und ZDF live übertragen. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrundengruppe A auf die Schweiz (10.1., 20:45 Uhr, ZDF), Nordmazedonien (14.1., 20:30 Uhr, ZDF) und Olympiasieger Frankreich (16.1., 20:30 Uhr, ARD). Dyn zeigt außerdem alle EM-Spiele live.