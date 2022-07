"Letzte Patrone": SV Röchling Völklingen meldet Insolvenz an

Die schlechten Nachrichten beim SV Röchling Völklingen reißen nicht ab. Nach der Abmeldung der Oberliga-Mannschaft mitten im Saisonbetrieb stellte der Traditionsverein am vergangenen Montag nun einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.

"Es ist die letzte Patrone", so der 1. Vorsitzende des SV Röchling Völklingen Dietmar Schreiner auf der Vereinshomepage. Am vergangenen Montag, 27. Juni, hat das einstige Gründungsmitglied der 2. Bundesliga beim Amtsgericht in Saarbrücken einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Ein weiterer Tiefpunkt des Traditionsklubs in jüngster Vergangenheit: Erst im vergangenen Jahr wurden drei Vorstandsmitglieder des Ex-Zweitligisten wegen Steuerhinterziehung verurteilt - ein Thema, das sicherlich nicht nur Völklingen betrifft. Im Mai diesen Jahres dann musste mitten in der Saison die Herrenmannschaft aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wegen Spielermangels abgemeldet werden.

Schon im Winter wurde deutlich, dass sich der Verein in schweren Finanznöten befindet. Damals bereits haben zahlreiche Akteure den Verein verlassen - angeblich auch, weil versprochene Gelder nicht gezahlt wurden.

Insolvenzverfahren als Chance

Schreiner will noch nicht von einem Aus des Traditionsvereins sprechen. Dies sei mit diesem Schritt nicht besiegelt - im Gegenteil. "Der Antrag auf Insolvenz muss als Chance gesehen werden", so der Vorsitzende. Die Insolvenz solle ein Re-Start für den klammen Klub darstellen.

Das Ziel, erklärt Schreiner, "wird nun sein, in die Planinsolvenz zu gehen". Ein Fachanwalt für Insolvenzrecht sei bereits mit der Erstellung eines Insolvenzplanes beauftragt. Der Idealfall für den SV Röchling Völklingen, so der Vereinschef weiter, wäre eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen und den Verein unter Aufsicht eines vom Insolvenzgericht bestellten Insolvenzverwalters weiterzuführen.

Fußballerisch hätte sich Röchling Völklingen in der neuen Saison in der Kreisliga A einreihen müssen, einen Start in der Saarlandliga schob der Saarländische Fußball-Verband einen Riegel vor. Etwaige Rechtsmittel dagegen lässt der Verein prüfen.

Völklingen meldet keine erste Mannschaft für neue Saison

Auch deshalb haben sich die Saarländer in der letzten Woche dazu entschieden, keine erste Mannschaft in die neue Saison zu schicken. In einer Meldung teilte der Verein am 24. Juni mit, dass das "spielfreie Jahr genutzt werden soll, um sich zu konsolidieren, vakante Vorstandsposten sorgfältig und nachhaltig zu besetzen, in Ruhe einen neuen Trainer zu finden, der ohne Zeitdruck eine neue Mannschaft - insbesondere mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs - formen soll". Außerdem wolle man sich durch die erwähnten Rechtsmittel die Möglichkeit offen halten, in der Spielzeit 2023/24 eventuell direkt in einer höheren Liga - konkret ist von der Saarlandliga die Rede - wieder einzusteigen.

Schreiner appelliert trotz der schwierigen Lage an Fans und Mitglieder und hofft weiterhin auf deren "Zuwendung, Unterstützung und Zuspruch": "Das Insolvenzverfahren gibt uns die Chance für einen wirklich radikalen Einschnitt. Für uns ist es die Möglichkeit für einen sportlichen Neuanfang auf Basis seriöser wirtschaftlicher Grundlagen."

Welche Auswirkungen die Insolvenz jedoch auf den Spielbetrieb 2023/24 hat, ist noch gar nicht absehbar.