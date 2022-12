Letzte Chance für Seahawks, Patriots & Co.: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

#38: NFL Preview - Letzte Chance - Vorbei?

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht! Der Spieltag des rettenden Strohhalms - unter diesem Motto steht Woche 17 in der NFL. Die aktuelle Ausgabe von „Icing the kicker“ beschäftigt sich mit vorentscheidenden Duellen um die letzten Playoff-Plätze. Thomas, Detti und Daniel (als Urlaubsvertretung für Kucze) blicken voraus auf den Auftritt der Dolphins in New England. Sind die Träume der Delphine ohne Tua schon geplatzt? Schaffen die Jets oder die Seahawks die langersehnte Kehrtwende nach mehreren Niederlagen in Folge? Gelingt den Packers mit einem Sieg über Minnesota wirklich noch die Aufholjagd in der NFC? Und wie läuft der Knaller zwischen Cincinnati und Buffalo? Selbstverständlich gibt es zum Jahresausklang auch wieder unsere Upset-Picks des Spieltags. Einen guten Rutsch und viel Spaß mit der NFL am Neujahrstag! Die nächste Folge „Icing the kicker” gibt es wie gewohnt am kommenden Donnerstag. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire