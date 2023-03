Letzte Ausfahrt Signal Iduna Park: Dortmund empfängt Hajduk Split

Der Nachwuchs des BVB hat das bisher wichtigste Spiel der laufenden Spielzeit vor sich, am Mittwoch geht es im Viertelfinale der Youth League gegen den kroatischen Verein Hajduk Split.

Am Mittwoch um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) ist es soweit: Die U 19 des BVB empfängt Hajduk Split im Viertelfinale der Youth League vor ganz großer Kulisse. Da die Borussia viele kroatische Anhänger sowohl aus Kroatien als auch aus Deutschland erwartet, war ursprünglich ein Umzug ins Stadion Niederrhein nach Oberhausen geplant, um die beiden Fanlager zu trennen. Dieser ist mittlerweile schon wieder hinfällig, da die Stadt Oberhausen den Rasenplatz des Stadions am Freitag für unbespielbar erklärte.

Der BVB musste kurzfristig umdisponieren und verlegte die Partie in den Signal Iduna Park, wo schon in der vergangenen Saison das U-19-Viertelfinale in der Youth League gegen Atletico Madrid ausgetragen wurde.

Erinnerungen an knappe Niederlage gegen Atletico

Damals sahen 19.300 Zuschauer eine knappe 0:1-Niederlage im Duell mit dem Nachwuchs der Colchoneros, die es auch in diesem Jahr ins Viertelfinale geschafft haben und auswärts bei der AC Mailand ranmüssen. Der Sieger aus diesem Spiel wäre gleichzeitig Dortmunds Gegner in einem möglichen Halbfinale.

Aber zurück zu den Schwarz-Gelben, die nach fünf Spieltagen in der Vorrunde zwei Punkte hinter dem FC Kopenhagen standen und die direkte Konkurrenz aus Dänemark im entscheidenden Gruppenphasen-Duell durch das Last-Minute-Tor von Paris Brunner mit 1:0 bezwangen und sich damit das Ticket für die Play-offs sicherten.

Dramatischer Sieg im Elfmeterschießen gegen Paris

Dank eines 2:1-Erfolg in Edinburgh (Play-offs) und dem dramatischen Sieg über Paris St. Germain (5:4 n.E.) stehen die Youngster des BVB nun erneut im Viertelfinale und könnten mit einem Weiterkommen und einer gleichbedeutenden Teilnahme am Halbfinale den größten Erfolg in der Geschichte der Dortmunder U 19 feiern. Wichtig zu wissen ist, dass anders als im Profibereich die K.-o.-Spiele in der Youth League in nur einem Spiel entschieden werden, ein Rückspiel gibt es also nicht.

Neben dem Dortmunder Duell mit Hajduk Split, kämpft der Nachwuchs des FC Liverpool in Lissabon gegen Sporting um ein Ticket fürs Halbfinale. Außerdem empfängt Alkmaar Real Madrid und Milan die Junioren von Atletico Madrid.