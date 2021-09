Moukoko trifft erneut: DFB-Team besiegt Lettland trotz frühem Rückstands

Nach dem Kantersieg zum Start der EM-Qualifikation gegen San Marino hat die deutsche U-21-Nationalmannschaft auch gegen Lettland drei Punkte eingefahren. Nach frühem Gegentreffer schlug das DFB-Team zurück und setzte sich mit 3:1 durch.

Im Vergleich zum 6:0-Erfolg gegen San Marino wechselte DFB-Coach Kuntz nur einmal. Philipp rückte für Mantl zwischen die Pfosten.

Beide Teams starteten abwartend in die Partie, ehe die Letten nach einem Eckball in Führung gingen. Korotkovs stieg nach der Hereingabe am höchsten und nickte aus circa fünf Metern ein (8.).

Nach dem Rückstand holte sich die deutsche Elf die Sicherheit ins eigene Spiel über Ballbesitzphasen zurück. Krauß scheiterte mit seinem Versuch von der Strafraumgrenze knapp (20.), ehe es im lettischen Sechzehner richtig gefährlich wurde. Erneut Krauß wurde von Veips zu Fall gebracht und Schiedsrichter Sebastian Gishammer zeigte auf den Punkt (23.).

Burkardt vergibt - Moukoko gleicht aus

Den Ball schnappte sich Burkardt, der allerdings nur die Latte traf (25.). Trotzdem war die Aktion noch nicht zu Ende. Den Abpraller bekam ein lettischer Verteidiger ans Bein, wodurch Orols am Boden liegend zu einer Parade gezwungen wurde und im letzten Moment zur Ecke klären konnte.

Nach dem Eckball war es dann Moukoko, der über einen kleinen Umweg zum Abschluss kam. Aus circa 13 Metern ließ sich der Dortmunder nicht zweimal bitten und verwandelte mit einem strammen Schuss zum Ausgleich (25.). Der Torschütze verpasste es zwar, in der 27. Spielminute den Doppelpack zu erzielen, doch Stiller brachte die DFB-Auswahl nach einem platzieren Abschuss von der Sechzehnerkante mit 2:1 in Führung (41.)

Thiaw erhöht kurz nach der Pause

In der 48. Spielminute stellte dann Thiaw auf 1:3, allerdings machte es ihm die lettische Abwehr auch leicht: Der Verteidiger kam im Fünfer frei zum Kopfball und köpfte ein. Mit der Führung im Rücken zog sich die deutsche Elf etwas zurück und tauschte munter durch. Bis zum Anbruch der Schlussviertelstunde hatte Kuntz bereits alle Wechselmöglichkeiten ausgeschöpft.

In der Folge geriet den Deutschen die Spielkontrolle etwas aus der Hand, wirklich gefährlich konnten die Hausherren den Gästen aber nicht mehr werden. Deutschland festigt den ersten Platz in der Tabelle und tritt mit einer perfekten Punktausbeute (zwei Spiele, sechs Punkte) die Heimreise an.