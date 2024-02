Lettland engagiert Italiener Nicolato

Lettland hat wieder einen Nationaltrainer, nachdem Dainis Kazakevics im Dezember 2023 seinen Hut nehmen musste. Die Auswahl des Baltenstaates belegte in der EM-Qualifikation mit nur einem Sieg - ein 2:0 gegen Armenien - den letzten Platz in der Gruppe D. Nun soll der Italiener Paolo Nicolato die sportlichen Geschicke Lettlands leiten. Zuletzt betreute der 57-Jährige die U 21 Italiens. Nicolato hatte seit 2016 ausnahmslos italienische U-Teams betreut. Seine Premiere feiert er am 21. März auf Zypern, sein Vertrag läuft bis zum 30. November 2025.