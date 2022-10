Letschs Vorgabe: Mehr Futter für Hofmann

Sein Treffer zum 1:0 löste den Knoten beim ersten Bochumer Heimsieg gegen Frankfurt. Zu selten aber wird Mittelstürmer Philipp Hofmann mit brauchbaren Flanken gefüttert.

Trifft Bochums Philipp Hofmann auch in Stuttgart? IMAGO/Revierfoto

Die Zusammenarbeit funktionierte bestens am vergangenen Samstag: Eckball von Philipp Förster, in der Mitte verschafft sich Hofmann Raum, setzt sich ab von seinem Gegenspieler und trifft per Kopf zum Führungstreffer.

Das erste Tor gegen die Eintracht also lieferte das beste Beispiel, wie der 1,95 Meter lange Mittelstürmer eingesetzt werden müsste. Zu selten aber nutzt der VfL seinen Brecher im Angriffszentrum. "Es ist klar", so Trainer Thomas Lesch, "dass man einen solchen Spieler, der seine Stärken in der Box hat, auch mit entsprechenden Flanken füttern muss."

Hofmann winkt Startelf-Einsatz

Klarer Auftrag also unter anderem an die Flügelstürmer wie Simon Zoller und Gerrit Holtmann: Hofmann muss häufiger mit präzisen Flanken gesucht werden, natürlich auch bei Standards. Darüber hinaus ist der frühere Karlsruher nicht nur als Vollstrecker enorm wichtig für seine Mannschaft, sondern auch dadurch, dass er Bälle im Zentrum ablegt und auch bei gegnerischen Standards dank seiner Größe und Robustheit ein wichtiger Faktor für die Bochumer Defensive ist.

Bei seiner Bundesliga-Premiere in Leipzig setzte Letsch zunächst auf zwei quirlige Stürmer, Holtmann und Zoller, ließ Hofmann zunächst auf der Bank und brachte ihn erst zur zweiten Halbzeit. Gegen Frankfurt stand der Modellathlet in der Startelf und dankte es mit seinem zweiten Bundesliga-Treffer. Nun ist davon auszugehen, dass Hofmann auch in Stuttgart am Samstag zur ersten Besetzung gehören wird.

Dann bietet sich dem VfL die große Chance, erstmals seit langem wieder den 18. Tabellenplatz zu verlassen und zumindest in den unteren Gefilden einen gewissen Anschluss herzustellen. Von daher ist die Partie beim Vorletzten der Tabelle natürlich ein Schlüsselspiel, wenn auch in einem frühen Stadium der Saison.

Zwei Siege in Folge, das wäre natürlich eine kolossale Trendwende für den Vorjahres-Aufsteiger nach überaus enttäuschenden ersten Wochen im aktuellen Spieljahr. Schon zu Beginn der Trainingswoche hatte Letsch deutliche Veränderungen im Umfeld festgestellt, überall frohe Gesichter, eine ganz andere Atmosphäre. "Etwas ausgelassener, dabei aber sehr konzentriert", sei die Stimmung unter der Woche gewesen, so Letsch.

Alt gegen Jung am kommenden Spieltag

Am Samstag in Stuttgart treffen zwei durchaus unterschiedliche Mannschaften aufeinander. Nicht rein sportlich, da dürften sich beide Teams in etwa auf Augenhöhe bewegen. Aber es misst sich das aktuell jüngste Team der Liga mit dem ältesten: Die bisher eingesetzten Stuttgarter Spieler kommen auf einen Schnitt von 24,0 Jahren, die Bochumer auf 29,1.

Wer wohl am Samstagabend alt aussieht? Ein torloses Unentschieden ist nach der aktuellen Bilanz kaum zu erwarten: Nur Stuttgart kassierte in den jüngsten 26 Heimspielen immer mindestens ein Gegentor, nur Bochum spielte seit 16 Auswärtsspielen nicht mehr zu Null.