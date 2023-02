Letschs Riecher mit den "Geschwindigkeitsaußen"

Vier Neue brachte Bochums Trainer Thomas Letsch im Vergleich zur Mainz-Niederlage gegen Hoffenheim. Damit bewies er den richtigen Riecher: Denn drei von diesen trafen und einer überzeugte mit drei Vorlagen.

Die eindrucksvolle Heimstärke des VfL Bochum unter Thomas Letsch bekam auch die kriselnde TSG Hoffenheim beim 5:2 zu spüren - es war der fünfte Sieg im fünften Heimspiel mit Letsch an der Seitenlinie. Beim Erfolg über die schwachen Kraichgauer bewies der Coach den richtigen Riecher.

Denn mit Philipp Förster, Takuma Asano und Erhan Masovic trafen gleich drei von vier Spielern, die er im Vergleich zum 2:5 in Mainz in die Startelf beordert hatte. Obwohl der vierte Neue in der Startelf ohne eigenes Tor blieb, gehörte dieser zu den auffälligsten Akteuren auf dem Platz: Christopher Antwi-Adjei nutzte sein Tempo und legte gleich die ersten drei Treffer zum 3:0-Halbzeitstand auf. "Unsere Geschwindigkeitsaußen haben den Gegner vor sehr viele Probleme gestellt", so Letsch gegenüber "Sky".

Wir haben wieder die Leidenschaft gebracht, die man braucht, um im Abstiegskampf zu bestehen. Thomas Letsch

Neben der Effektivität in der Offensive überzeugten die Bochumer gegen den direkten Konkurrenten mit ihrer Leidenschaft. Fast nach jedem gewonnen Zweikampf klatschten sich die Spieler untereinander ab - eine Tugend, die man im Abstiegskampf benötigt, wie auch der VfL-Trainer anmerkte: "Wir haben wieder die Leidenschaft gebracht, die man braucht, um im Abstiegskampf zu bestehen."

Neben dem vielen Lob bemängelte der Coach aber auch die Gegentore. Vor allem das 1:3 direkt nach dem Wiederanpfiff gab der TSG nochmal Hoffnung auf einen Punktgewinn. "Nach der Halbzeit kassieren wir leider das Gegentor, danach kann es nochmal in die andere Richtung gehen", wusste auch Antwi-Adjei.

Broschinskis Freude über sein erstes Bundesligator

Doch es ging nicht mehr in die andere Richtung, weil Bochum hinten sicher stand - mit Ausnahme vom 2:4 durch Munas Dabbur - und vorne ja noch jemanden hatte, bei dem Letsch erneut seinen "Riecher" bewies.

Joker Moritz Broschinski, der im Januar von Dortmund II an die Castroper Straße gewechselt war, netzte gleich bei seinem Bundesliga-Debüt. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft am Ende helfen konnte. Es war ein unbeschreiblich schönes Gefühl, vor der Ostkurve ein Tor zu machen", wird der Debütant in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Nun wartet der BVB im DFB-Pokal

Trotz des wichtigen Sieges gegen einen direkten Konkurrenten (nun sind der VfL und die TSG punktgleich) blickten die Bochumer nach dem Abpfiff gleich auf die nächste Aufgabe. Am Mittwoch gastiert Borussia Dortmund im DFB-Pokal (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Vonovia-Ruhrstadion.

Im "kleinen" Revierderby soll die Heimserie von Letsch weitergehen: "Zuhause können wir jeden Gegner schlagen, das wollen wir jetzt natürlich auch am Mittwoch im Pokal versuchen", erklärte Broschinski, für den es gegen sein Ex-Verein sicherlich eine besondere Partie werden wird.