Letschs Planung: Drei Wackel-Kandidaten, zwei Wünsche

Bis tief in den Juni hinein war Takuma Asano noch mit der japanischen Nationalelf unterwegs. Am Montag nahm der Flügelstürmer das Training beim VfL Bochum wieder auf.

Die Nummer 11 auf dem Trainingsdress, ein Haarreif und ein breites Lächeln: Takuma Asano ist zurück beim VfL Bochum. Der Japaner genoss noch ein wenig Sonderurlaub, nun will er sich beim VfL wieder nachhaltig in Erinnerung bringen. Am Montag Nachmittag mischte der Flügelflitzer erstmals auf dem Rasen wieder mit.



Andere Profis müssen sich noch etwas gedulden und gelten weiterhin als Wackel-Kandidaten. Das gilt für Keeper Manuel Riemann, Mittelfeldmann Philipp Förster und Neu-Erwerbung Moritz-Broni Kwarteng. Der vielseitige Offensivmann, bisher mit rund einer Million Ablöse Bochums Top-Einkauf, laboriert weiterhin wegen Problemen am Schambein.

Innen- und Linksverteidiger gesucht

Besserung in Sicht ist allerdings bei ihm, ebenso wie bei Förster, dem weiterhin die Achillessehne zu schaffen macht, sowie bei Riemann, der nach muskulären Problemen in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen soll. Alle drei und somit der komplette Kader bis auf die Langzeitverletzten Mo Tolba und Mats Pannewig werden, so ist der Plan, am Sonntag mit ins Trainingslager in Südtirol aufbrechen.

Logisch, dass Cheftrainer Thomas Letsch bis dahin am liebsten seinen kompletten Kader beisammen hätte, doch noch sind zwei Positionen in der Abwehr offen. Gesucht wird weiter nach einem Innenverteidiger, bevorzugt mit starkem linken Fuß, sowie einem Mann für die linke Seite, adäquat zu Felix Passlack, der zur Not natürlich auch links spielen könnte, aber auf der rechten Seite eingeplant ist.

Es soll ein Spieler sein, der etwas offensiver eingestellt ist als Danilo Soares, der sich zum Beispiel in einer Viererkette besonders wohl fühlt. Nun also soll es ein Schienenspieler sein, der quasi die linke Seite beackert, zum Beispiel in einem 3-5-2 System. Aber natürlich sind weiterhin auch viele andere Systeme denkbar; Letsch setzt jedenfalls auch in diesem Bereich auf Flexibilität.

Goralski, Holtmann und Osei-Tutu im Wartestand

Zwei weitere Spieler also sollen kommen, drei andere sind zunächst im Training noch mit dabei, obwohl sie beim VfL keine Rolle mehr spielen. So ist längst verkündet, dass sich Gerrit Holtmann, Jordi Osei-Tutu und Jacek Goralski trotz laufender Verträge neue Arbeitgeber suchen. Sollten sie bis zum Wochenende nicht fündig geworden sein, werden sie wohl auch die Reise mit nach Südtirol antreten.



Vorher bestreitet der VfL noch sein drittes Testspiel der Vorbereitung und trifft am Freitag im Flinger Broich auf den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.