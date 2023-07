Letschs neue Pläne mit drei Marathon-Männern

Trotz des 3:4 im Test gegen Spezia Calcio war Trainer Thomas Letsch mit mindestens zwei Dritteln der Partie sehr einverstanden. Für die Mittelfeld-Zentrale zeichnet sich eine interessante Besetzung ab.

Aus dem Trainingslager des VfL Bochum in Gais (Italien) berichtet Oliver Bitter

Die bisherigen Ergebnisse in der Vorbereitung sind aus Bochumer Sicht äußerst unbefriedigend, doch das ist eben von klar untergeordneter Bedeutung. Viel interessanter ist es für Thomas Letsch, wie sich vor allem die neuen Spieler einbringen, wie sich die System-Veränderung auswirkt, wie die Mannschaft als solche harmoniert.

Mittelfeld-Trio spielt sich fest

Da fällt natürlich glatt unter den Tisch, dass der VfL im ersten Testspiel in Südtirol in der Schlussphase eine 3:1-Führung gegen Spezia verspielte, als allerdings auch überwiegend Spieler auf dem Platz waren, die kaum Startelf-Potenzial mitbringen. Wichtiger war für Letsch unter anderem zu sehen, wie das geplante 3-5-2 funktioniert, wie zum Beispiel das neue Mittelfeld-Trio harmoniert. Denn die Besetzung für den Pflichtspielstart zeichnet sich bereits ab.

Keine Überraschung ist es, dass der langjährige Kapitän Anthony Losilla wieder eine zentrale Rolle einnehmen wird, als Defensivstratege vor der Dreierkette. Kein Weg dürfte auch an Kevin Stöger vorbeiführen, einem der besten Fußballer im Kader, dessen feine Pässe äußerst wichtig sind für das Bochumer Angriffsspiel.

Der vielseitige Matus Bero, von Vitesse Arnheim gekommen, dürfte die besten Chancen haben, neben oder vor diesen beiden in der Startelf aufzutauchen. Der Slowake fühlte sich nach fünf Jahren in der Eredivisie und zuvor zwei Jahren in der Türkei bei Trabzonspor reif für den nächsten Schritt.

Es war klar, dass wir zuschlagen mussten, als Matus auch noch ablösefrei auf den Markt kam. Thomas Letsch

Und Thomas Letsch wusste aus der gemeinsamen Zeit bei Vitesse, was er an dem vielseitigen Mittelfeldmann hat, der in diesem Bereich alle Positionen übernehmen kann. "Es war klar, dass wir zuschlagen mussten, als Matus auch noch ablösefrei auf den Markt kam", so der Bochumer Trainer. "Da weiß man, was man hat, Matus wird uns in jedem Fall weiterhelfen. Er ist sehr vielseitig, bringt Laufstärke, Siegeswillen und eine große Leidenschaft mit." Gegen Spezia zeigte der slowakische Nationalspieler sogleich seine Qualitäten in der Balleroberung, war dann aber oft überhastet in seinen Aktionen nach vorne, weil er den Ball eben auch genauso schnell wieder verlor, wie er ihn zuvor erobert hatte.

Laufstarkes Triumvirat mit X-Faktor

Das neue Trio? Die Gegner in der Bundesliga jedenfalls dürften es schwer haben, sich auf diese Drei einzustellen, denn wahlweise könnte sich auch Bero von der Zehn zurückfallen lassen, Losilla ist ohnehin sehr stark zwischen den Strafräumen, Stöger liebt zwar die etwas tiefere Position, könnte aber ebenfalls auf der Zehn auftauchen.

Da deutet sich eine Rotation im Mittelfeld-Zentrum mit wechselnden Rollen an; hinzu kommt, dass alle drei Spieler äußerst laufstark sind. Für Losilla werden in der Regel Laufdistanzen von rund 12 Kilometern während der 90 Minuten gemessen, in diesem Bereich ist meist auch Stöger unterwegs. "Zwölf Kilometer? In Holland war es meistens etwas mehr", versichert Bero schmunzelnd.

Hochwertige Alternativen in der Hinterhand

Drei Marathon-Männer also für das Zentrum, darüber hinaus besitzt Letsch natürlich auch noch einige hochwertige Alternativen. So könnte zum Beispiel auch Lukas Daschner, der diesmal im Test sogar in vorderer Position auftauchte, eben auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen, ebenso wie der allerdings noch angeschlagen Moritz-Broni Kwarteng, der den Pflichtspielstart wohl verpassen wird wegen seiner Beschwerden im Adduktoren-Bereich. Und im Zentrum ist natürlich auch Philipp Förster zu Hause, der wegen Problemen an der Achillessehne pausiert, zwar langsam Fortschritte macht, aber natürlich noch viel Zeit braucht, um wieder einsatzbereit zu sein.

Zwei Möglichkeiten hat Letsch ja noch, um weiter zu experimentieren und seine Startelf für das Pokalspiel in Bielefeld am 12. August zu finden. Ein Testspiel absolviert der VfL noch im Trainingslager in Südtirol, am Samstag wieder in Brixen gegen Parma Calcio. Den Abschluss der Vorbereitungsspiele bildet am Samstag in neun Tagen im Ruhrstadion die Begegnung mit Luton Town. Oder besser gesagt: Die Begegnungen. Denn am 5. August wird der VfL in heimischer Umgebung einen Doppeltest gegen den Premier-League-Aufsteiger bestreiten, es gibt zwei Partien über jeweils 90 Minuten.