Letschs Köln-Plan: "Eklig und unangenehm sein"

Der Trend ist mit vier Niederlagen und zuletzt 0:10 Toren äußerst negativ. Rechtzeitig zum Freitagabend-Spiel in Köln aber entspannt sich die Personallage beim Schlusslicht VfL Bochum.

Zuletzt fehlte sogar im Revierderby gegen den FC Schalke (0:2) teilweise das Feuer und die übliche Leidenschaft. Trainer Thomas Letsch hatte Redebedarf, nun stehen seine Profis in Köln unter Beobachtung, zumal sich auch die Fans teilweise von den Spielern abkehrten.

"Da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen"

"Wir haben uns unsere gute Ausgangsposition zuletzt kaputt gemacht, da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen", so Letsch. "Aber es ist ja noch ein Drittel der Saison zu absolvieren, das ist eine ganze Menge."

In Köln kann er wieder auf den zuvor gesperrten Kapitän Anthony Losilla zurückgreifen, auch Abwehrchef Ivan Ordets, zuletzt erkrankt, wird in die Startelf zurückkehren. Zwei wichtige Säulen im Bochumer Spiel also, die zumindest für mehr Struktur und Ruhe auf dem Platz sorgen sollten.

Holtmann im Kader

Erstmals gehört auch wieder Top-Sprinter Gerrit Holtmann nach seiner Meniskusoperation zum Kader. Der Außenstürmer absolvierte unter der Woche alle Trainingseinheiten, wird zum Kader des Tabellenletzten in Köln gehören, aber natürlich reicht die Kraft noch nicht für 90 Minuten.

Fehlen wird dagegen Michael Esser, der wegen Magen- und Darmbeschwerden aussetzen muss. Damit erübrigt sich auch die Frage nach der Nummer 1; es liegt auf der Hand, dass trotz einiger Patzer weiterhin Manuel Riemann das Bochumer Tor hüten wird. Auf der Bank sitzt der im Sommer gekommene Schwede Marko Johansson.

Ganz unabhängig von der personellen Situation fordert der Bochumer Trainer, "dass wir die Tugenden, die uns zuvor ausgezeichnet haben, wieder auf den Platz bekommen". Die mannschaftliche Geschlossenheit also, darüber hinaus, so Letsch, "müssen wir eklig und unangenehm sein".

Wer ist der Drucksituation gewachsen?

Unter der Woche habe er gemeinsam mit seinem Trainer-Team natürlich auch verstärkt darauf geachtet, "wer in dieser Drucksituation die richtige Wahl ist. Aber insgesamt ist klar, dass wir ein Zeichen setzen müssen, das hat man der Mannschaft im Training auch angemerkt".

Die Bilanz des Tabellenletzten gerade in den Auswärtsspielen ist allerdings ernüchternd. Saisonübergreifend verlor der VfL zwölf der jüngsten 13 Auswärtsspiele. Immerhin verzeichnete der VfL gegen Köln am siebten Spieltag sein erstes kleines Erfolgserlebnis der laufenden Saison. Nach sechs Niederlagen zum Start unter Thomas Reis gelang unter Interimstrainer Heiko Butscher der erste Punktgewinn - mit einem 1:1 an der Castroper Straße.