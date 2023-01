Letschs Entdeckung: Janko als Fixpunkt

In seinen ersten Monaten beim VfL Bochum war er meist außen vor. Aktuell aber ist Saidy Janko nahezu unersetzlich.

Einen "intensiven Fight" um den Platz rechts in der Viererkette hatte Thomas Letsch während der XXL-Bundesligapause erwartet. Das aber hatte sich schnell erledigt, weil Platzhirsch Cristian Gamboa zunächst mit einer Bauchmuskelzerrung ausfiel, aktuell an einem Innenband-Anriss laboriert.

Weil überdies Kostas Stafylidis mit Rippenbruch wochenlang ausfällt, ist Janko derzeit doppelt wichtig, um den Platz rechts in der Viererkette zu besetzen. In seinen ersten Monaten an der Castroper Straße kam der gebürtige Schweizer nicht über ein tristes Dasein auf der Bank hinaus und tauchte nur ansatzweise mal in der Bundesliga auf. Jetzt ist er mittendrin.

Schon in der Vorbereitung zeichnete sich ab, dass der muskelbepackte Außenverteidiger den Kampf annehmen würde. "Er bringt eine unglaubliche Schnelligkeit und Aggressivität mit. Ihm läuft so schnell keiner davon", so Trainer Letsch.

Und gleich beim Wiederbeginn gegen Hertha BSC (3:1) lieferte Janko nach einigen kleinen Wacklern in der Anfangsphase, zeigte sich hinterher äußerst zuverlässig und spielte des Öfteren seine Top-Geschwindigkeit auf dem Spielfeld aus, als er sich auch vorne einschaltete.

"Er war insgesamt sehr griffig und hat das hervorragend gemacht", so Letsch. Sieht also ganz so aus, als würde der Wandervogel nun auch in der Bundesliga Fuß fassen. Genug Erfahrung aus verschiedenen Ländern bringt er ohnehin mit.

Viel internationale Erfahrung

Derzeit ist der 27-jährige vom spanischen Erstligisten Real Valladolid ausgeliehen. Zuvor spielte er unter anderem mal bei Manchester United, dort jedoch lediglich in der U 21, später in Schottland, Frankreich, Portugal und der Schweiz.

Aktuell lässt Janko die Muskeln spielen, und das im übertragenen und wörtlichen Sinne. "Jetzt spüre ich das Vertrauen des Trainers", so der äußerst athletische Abwehrspieler, der in der Anfangsphase der Saison allerdings auch wegen einer Innenband-Verletzung und Problemen mit der Patellasehne ausfiel.

"Momentan habe ich keine Beschwerden und fühle mich topfit", so Janko. "Ich merke jedenfalls, dass ich der Mannschaft in der aktuellen Form weiterhelfen kann."

Herkules-Aufgabe gegen Bayer

Nun aber steht Letschs Entdeckung vor einer wahren Herkules-Aufgabe: Gegen die pfeilschnelle Leverkusener Offensive wird der Top-Sprinter am Mittwochabend beim Spiel gegen die Werkself sicher das eine oder andere Mal bis ans Limit gehen müssen.

Da steht also des Trainers Behauptung auf dem Prüfstand. Keiner läuft Janko davon? Zu erwarten sind in jedem Fall einige Laufduelle auf allerhöchstem Niveau.