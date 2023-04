Letschs Ärger über die Gegentore - Riemann gerät mit Fan aneinander

Beim VfL Bochum herrscht Frust. Nach der 2:3 Niederlage gegen den VfB Stuttgart kam es auf der Tribüne zu unschönen Szenen.

"Es geht bis zum Schluss", wusste Thomas Letsch kurz nach der Niederlage gegen Stuttgart, dass der VfL Bochum weiterhin mittendrin im Abstiegskampf ist - und dies auch bis zum 34. Spieltag wohl bleiben wird. Dabei sah es zuletzt zumindest ein wenig entspannter aus, nach den Siegen über Köln und Leipzig und der Punkteteilung in Frankfurt erarbeitete sich der VfL ein kleines Polster von vier Punkten auf Platz 16.

Dieses ist nun auf drei Zähler geschmolzen - und mit dem VfB hat Bochum einen direkten Konkurrenten wieder heranrücken lassen. Es war einfach zu wenig in diesem wichtigen Heimspiel, in alle Mannschaftsteilen. Stuttgart wurde vom VfL kaum beschäftigt - und im zweiten Durchgang auch zum Toreschießen eingeladen.

"Jeder verlässt sich auf den anderen"

Dabei fand Bochum nach 58 Minuten zurück ins Spiel, Kevin Stöger glich vom Punkt aus und egalisierte damit Hiroki Itos Führungstreffer aus dem ersten Durchgang. "Jeder im Stadion hat gedacht, es könnte in die andere Richtung kippen", hatte Letsch zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung, dass seine Mannschaft nun mehr Druck machen würde.

Es kam jedoch anders, 97 Sekunden später lag Bochum wieder in Rückstand. "Alles darf passieren, aber nicht, dass du so schnell ein Tor bekommst", so Letsch. Vor allem die Art und Weise des Gegentreffers dürfte den Bochumer Coach gewurmt haben. Trotz klarer personeller Überzahl am eigenen Fünfer, kam Stuttgarts Guirassy frei vor Riemann zum Abschluss. "Jeder verlässt sich auf den anderen", erkannte Letsch am DAZN-Mikrofon und meinte damit Erhan Masovic und Danilo Soares.

Riemann-Fehler vor dem 1:3

Erneut nur drei Minuten später patzte dann auch noch Keeper Manuel Riemann. Der Schlussmann flog unter einer hohen Hereingabe von Enzo Millot hindurch, wodurch Josha Vagnoman ins leere Tor köpfen konnte. "Manu entscheidet sich, herauszukommen. Wenn er den Ball nicht erwischt, war es nicht die beste Entscheidung", ärgerte sich Letsch auch über das 1:3 - und wurde durch Philipp Hofmann bestätigt. "Wir haben innerhalb von fünf Minuten das Spiel hergegeben. Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht am Mann." Zwar kam Bochum durch Hofmann nochmal zum Anschlusstreffer, der Lucky Punch blieb am Ende aber aus.

Auseinandersetzung auf der Tribüne

Nach Schlusspfiff kam es dann auch noch zu unschönen Szenen. Torwart Riemann lieferte sich eine hitzige Auseinandersetzung mit Fans auf der Tribüne. Der 34-Jährige war wohl beleidigt worden und wollte sich das nicht gefallen lassen. Riemann stand Kopf-an-Kopf mit einem Fan, ehe er weggezogen wurde.

"Ich bin nachher dazugekommen", beschrieb Hofmann seine Sicht der Situation. "Ich wollte die Jungs ein bisschen zurückholen, weil sich so etwas einfach nicht gehört, weil wir alles noch in der eigenen Hand haben. Es bringt jetzt nichts, ausfallend zu werden oder sich zu beleidigen."