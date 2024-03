Letschs Ärger: Fehlende Schärfe und "dasselbe in grün"

Rundum klagten Bochumer Spieler und VfL-Fans über zwei Entscheidungen von Schiedsrichter Marco Fritz, bei denen sie sich benachteiligt fühlten. Wohltuend dabei, wie Trainer Thomas Letsch die Fehler in den eigenen Reihen suchte.

Die Diskussionen über mindestens zwei gravierende Entscheidungen des Unparteiischen hielten auf Seiten der Gastgeber auch lange nach dem Schlusspfiff am Sonntagabend noch an. Nicht nur Sportchef Marc Lettau reklamierte, der Schiedsrichter habe den VfL bei mindestens zwei wichtigen Entscheidungen benachteiligt.

Beim Handspiel von Killiann Sildillia hätte es einen Strafstoß geben müssen, argumentierten die Bochumer, überdies auch beim "Tänzchen" von Nationalspieler Matthias Ginter mit Moritz Broschinski. "Es gab ein paar Situationen, wo ich anderer Meinung bin als der Schiedsrichter. Aber auf den schieben wir es nicht", sagte Letsch ganz offen. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und klar ist: Wir haben leider eine Riesenchance verpasst, das ist ärgerlich."

Der Abstand nach unten ist zwar nicht bedrohlich, könnte aber größer sein; sieben Punkte sind es bis zum 1. FC Köln auf Relegationsplatz 16. Bemerkenswert nebenbei, dass für Letsch gegen den SC Freiburg immer noch die Null steht. Gegen jeden anderen Klub in der Bundesliga hat Bochums Cheftrainer, der im September 2022 für den glücklosen Thomas Reis übernahm und damals sein erstes Bundesligaspiel mit dem 0:4 bei RB Leipzig erlebte, schon gepunktet. Nur gegen Freiburg und Christian Streich eben noch nicht.

Stattdessen gab es bei Letsch nicht nur Ärger über den Schiedsrichter, sondern auch darüber, "dass wir in den entscheidenden Situationen nicht scharf genug waren. Beim 0:1 haben wir schlecht verteidigt, wir haben es dem Gegner zu leicht gemacht, und beim zweiten Tor war es dasselbe in grün", ärgerte sich der VfL-Coach.

Nach dem 0:2 wurde der VfL etwas munterer, wechselte offensiv, drückte und drängte, doch viele klare Einschussmöglichkeiten spielte er sich nicht heraus. "Auch da vorne waren wir insgesamt nicht scharf genug. Es reicht halt nicht, nett, brav, gut zu spielen. Um den SC Freiburg zu schlagen, musst du eine Top-Leistung abrufen."

Wochen der Wahrheit: Nacheinander gegen Mainz, Darmstadt und Köln

Kommt zum Ärger über die zweite Heimniederlage innerhalb von acht Tagen hinzu, dass Rechtsverteidiger Tim Oermann wegen muskulärer Probleme zur Pause ausscheiden musste. Der 20-Jährige hat in der Rückrunde vollauf überzeugt und sich seinen Platz in der Startelf gesichert, zuletzt aber auch schon zweimal angeschlagen gefehlt. Die genaue Diagnose steht noch aus, aber zu befürchten ist, dass der Abwehrspieler zumindest die Partie am kommenden Samstag beim 1. FSV Mainz 05 verpasst.

Das wird dann auch der Auftakt zu einer Phase von drei Spielen, in denen sich der VfL Bochum gegen Kontrahenten aus dem Tabellenkeller in Position bringen kann. Nach der Partie in Mainz und der Länderspielpause tritt der VfL gegen Schlusslicht Darmstadt 98 und eine Woche darauf beim 1. FC Köln an.

Dann muss sich der VfL schärfer präsentieren als gegen Freiburg, um seine Tabellensituation zu verbessern und womöglich den sechsten Saisonsieg einzufahren. Sonst gibt es, wie Letsch sagen würde, wieder "dasselbe in grün".