Letsch warnt nach Pokal-Patzer: "Darf uns in Stuttgart nicht nochmal passieren"

Den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld hat der VfL Bochum bereits in den Sand gesetzt. Nun erwartet Trainer Thomas Letsch zum Bundesliga-Start eine Reaktion - muss aber auf Neuzugang Matus Bero verzichten.

Der Blick in die Statistik vor dem Saisonstart ist nur etwas für die hartgesottenen Bochum-Fans: Der VfL holte in den jüngsten acht Bundesliga-Spielzeiten keinen einzigen Auftaktsieg, die Bilanz in den direkten Duellen gegen den VfB Stuttgart, der am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) als Gegner wartet, macht ebenfalls kaum Hoffnung. Auf der Suche nach dem letzten Bundesliga-Auswärtssieg in Stuttgart muss man bis ins Jahr 1987 zurückgehen, in insgesamt 77 Duellen gelangen Bochum nur 17 Siege.

Vergangene Saison holte Bochum gegen die Schwaben ebenfalls keine Punkte, das lässt Trainer Thomas Letsch aber natürlich nicht von einer Kampfansage auf der Spieltags-PK abschrecken: "Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis starten."

Das ist nach dem enttäuschenden Pokal-Auftritt gegen Drittligist Arminia Bielefeld (1:4 im Elfmeterschießen) auch bitter nötig. "Natürlich haben wir dieses Spiel reflektiert. Wir wollen nicht ständig einem Rückstand hinterherlaufen, das war im letzten Jahr zu oft der Fall", analysiert Letsch. "Der Auftritt war nicht gut genug, das darf uns in Stuttgart nicht nochmal passieren."

Auf Bochum wartet "knackiges" Auftaktprogramm

Auch deshalb, weil das Auftaktprogramm ohnehin "knackig" sei, wie Sportchef Patrick Fabian anmerkt. "Auswärts Stuttgart, Heimspiel Dortmund", anschließend warten Augsburg, Frankfurt und Bayern München. Das Risiko für einen verpatzten Saisonstart ist vorhanden.

Beim ersten Bundesliga-Gegner sieht Letsch insbesondere in der Offensive "viel Kreativität und Geschwindigkeit", wobei noch nicht ganz klar ist, mit welchem Personal der VfB in die neue Saison geht. Kapitän Wataru Endo steht kurz vor einem Abgang Richtung Liverpool. Natürlich nehme man wahr, was gerade in Stuttgart und auf dem Transfermarkt passiert, "aber wir müssen in erster Linie bei uns bleiben", mahnt Letsch.

Wie erwartet steht Neuzugang Moritz-Broni Kwarteng (Probleme am Schambein) in Stuttgart nicht zur Verfügung, kurzfristig muss Letsch auch auf Matus Bero verzichten. Muskuläre Probleme beim 27-jährigen Mittelfeldspieler hätten in den vergangenen Tagen kein Training zugelassen, fürs Wochenende wird er nicht rechtzeitig fit. "Matus war sehr gut drauf, aber wir haben genügend andere Möglichkeiten."

Neuzugang Wittek eine Option für die Startelf

Wen genau er sich als Ersatz für Bero im zentralen Mittelfeld, der ein Kandidat für die Startelf war, vorstellt, da ließ sich der Fußballlehrer nicht in die Karten schauen. "Speziell im Mittelfeld haben wir unterschiedliche Optionen", sagt Letsch, vermutlich mit Blick auf Lukas Daschner oder auch Patrick Osterhage. "Jetzt fällt einer aus, aber das sorgt nicht für Kopfzerbrechen - das Vertrauen in die anderen ist genauso groß." Seine Startelf-Überlegungen seien zudem noch gar nicht abgeschlossen.

Eine Option für die Anfangsformation ist auch der neben Bero zweite Sommerneuzugang von Vitesse Arnheim, Maximilian Wittek. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger wurde erst am Montag offiziell in Bochum vorgestellt, habe sich aber "sehr schnell in die Mannschaft integriert", so Letsch. "Er ist ein offener Bayer, der auf Menschen zugeht", daher sei das kein Problem gewesen. Und: "Er hat gut trainiert."

Wittek ist womöglich nicht der letzte Neuzugang der Bochumer, "die Personalplanung ist noch nicht abgeschlossen", bestätigt Fabian. "Mal schauen, welche Dynamik da noch in beide Richtungen reinkommt. Es war erstmal wichtig, dass wir diese Planstelle auf der linken Seite besetzen." Und dass gegen Stuttgart ein ordentlicher Bundesliga-Start gelingt.