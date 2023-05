Letsch vertraut wohl Wackelkandidat Danilo Soares

Eins steht fest: Punktet Bochum in den letzten vier Saisonspielen so gut wie in der Hinrunde gegen die selben Gegner, dann steigt der VfL nicht ab. Helfen dabei sol auch Wackelkandidat Danilo Soares.

Gewiss ist es kein Nachteil für das Team von Trainer Thomas Letsch, am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) anzutreten - einem Gegner, der einen Platz im internationalen Geschäft nicht mehr erreichen und auch nicht mehr absteigen kann.

Zudem zeigte sich der VfL jüngst, ganz gegen seine Gewohnheit, sogar auswärtsstark. Zunächst gab es einen Sieg in Köln, anschließend zwei Unentschieden in Frankfurt und bei Union Berlin. Seit drei Auswärtsspielen also ist Bochum in der Fremde ungeschlagen, so lange wie noch nie seit dem Wieder-Aufstieg.

Andererseits gibt es aber auch zu vermerken: Seit fünf Spielen wartet Bochum auf einen Sieg, zuletzt gab es drei Unentschieden und zwei Niederlagen, darunter allerdings das - wenn auch glückliche, aber Mut machende - 1:1 gegen Borussia Dortmund.

Alle Spieler fit - Letsch hält wohl zu Wackelkandidat Danilo Soares

Aktuell stehen Letsch, und das ist sicher sehr ungewöhnlich vier Spieltage vor dem Saisonende, alle Spieler zur Verfügung, nachdem auch der zuletzt angeschlagene Philipp Förster auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist. Zu erwarten ist aber, dass Letsch trotz "voller Kapelle" die selbe Startelf wie gegen Dortmund ins Rennen schicken, also auch den zuletzt äußerst wackligen Danilo Soares als Linksverteidiger.

Kurioses zeigt ein Blick auf die Laufstatistik: Sowohl der VfL als auch die Fohlen haben in der Liga die bisher die wenigsten Meter abgespult: Mönchengladbach kommt auf 112,8 Kilometer, Bochum nur auf 110,5 im Schnitt.

Aber hier gilt natürlich das, was schon Bochums Ex-Trainer Thomas Reis stets predigte, wenn ihm die mangelnde Laufleistung seiner Mannschaft vorgehalten wurde. Wichtig ist es nun mal, sinnvolle Wege zu absolvieren, intensiv zu arbeiten, da spielen die zurückgelegte Anzahl an Kilometern nur eine untergeordnete Rolle.

Deutlich über dem Schnitt lag der VfL übrigens zuletzt beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund, als der VfL 117,2 km absolvierte, der BVB kam nur auf 114,0. Einmal mehr laufstärkster Spieler auf Bochumer Seite war dabei Routinier Anthony Losilla mit 11,81 zurückgelegten Kilometern; überdies kommt der Routinier gerade in der Schlussphase der Saison immer besser in Schwung.

Erinnerungen an die Relegation 2010/11

Gladbach gegen Bochum, da kommen auch Erinnerungen auf an eine spannende Relegation in der Saison 2010/11. Da setzte sich Borussia mit einem knappen 1:0 zu Hause und einem 1:1 in Bochum sehr glücklich durch und startete kurz darauf Richtung Champions League, während Bochum nach dem Abstieg elf Jahre in der 2. Liga verbrachte.

Äußerst brisant geriet übrigens das Wiedersehen in der vorigen Saison im Ruhrstadion, als die Partie beim Stand von 0:2 abgebrochen und später für den VfL Bochum als verloren gewertet wurde. Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann war dabei aus dem Bochumer Block von einem Bierbecher getroffen worden.

Starke VfL-Bilanz beim der Borussia

Die Bilanz des VfL Bochum gegen den fünfmaligen deutschen Meister liest sich sogar ziemlich positiv. In Mönchengladbach gewann Bochum schon sechs Mal, nirgendwo öfter. Dabei erzielte er 43 Tore, so viele wie bei keinem anderen Klub.

Anderseits ist aber auch bekannt, dass die Gladbacher Offensive an guten Tagen jedem Gegner erhebliche Probleme bereiten kann. Und nach wie vor stellt der VfL Bochum die schwächste Defensive der Liga: 67 Gegentreffer sind deutlich mehr, als alle anderen Klubs bisher hinnehmen mussten.

Mut könnte dem Revierklub vor den letzten vier Saisonspielen auch der Blick auf die Bilanz gegen die gleichen Gegner in der Hinrunde machen: Gegen Mönchengladbach, in Augsburg, und gegen Hertha gab es Siege, nur gegen Leverkusen eine Niederlage. Holt der VfL nun an den letzten vier Spieltagen wieder neun Punkte, dürfte dem Klassenerhalt nichts im Wege stehen.