Letsch verlängert in Bochum bis 2026

Der VfL Bochum und Cheftrainer Thomas Letsch haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat der 55-Jährige einen neuen, bis Sommer 2026 laufenden Vertrag unterschrieben. Seit September 2022 ist Letsch an der Castroper im Amt, vergangene Saison führte er den VfL zum Klassenerhalt. "Für mich ist und bleibt es ein Privileg, den VfL Bochum auch in Zukunft trainieren zu dürfen", wird der Trainer in einem Statement zitiert.