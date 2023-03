Letsch und die Eintracht: "Für mich der wichtigste Sieg"

Seit Thomas Letsch Anfang Oktober als Nachfolger von Thomas Reis übernahm, feierte der VfL Bochum acht Siege. Das 3:0 gegen Eintracht Frankfurt im Hinspiel wurde für den VfL-Coach zum ganz besonderen Freudenfest.

Die Bundesliga-Premiere für Letsch mit dem Spiel bei RB Leipzig setzte der VfL Bochum grandios in den Sand. Der Revierklub unterlag beim Champions-League-Starter glatt mit 0:4, hätte noch viel höher verlieren können. Reichlich Frust also für Letsch bei seinem ersten Spiel als Trainer einer Bundesliga-Mannschaft.

Umso wichtiger war es für den früheren Mathematik- und Sportlehrer, dass der VfL unter seiner Regie schnell die Kurve kriegte und gleich im folgenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vollauf überzeugte. "Für mich persönlich", so Letsch, "war das der wichtigste Sieg". Treffer von Philipp Hofmann, Philipp Förster sowie ein Frankfurter Eigentor sorgten für einen glatten Bochumer 3:0-Erfolg und damit am neunten Spieltag für den ersten Dreier der laufenden Saison.

"Zuvor hieß es schon: Oh, mit dem Letsch wird es auch nicht besser", erinnerte sich der Bochumer Coach mal in einem Gespräch mit dem kicker. Es wurde besser, und natürlich wuchs mit dem ersten Erfolg das Vertrauen der Spieler in die Maßnahmen des neuen Trainers. So ein bisschen kehrte mit dem ersten Dreier natürlich auch der Glaube an den Klassenerhalt zurück nach einem miserablen Start mit sechs Niederlagen unter Thomas Reis.

Frankfurts Rekord ist noch weit entfernt

Kurios, dass Letsch mit dem VfL Bochum immer nur "Hopp oder top"-Spiele erlebt, bisher also acht Siege und zehn Niederlagen, kein einziges Unentschieden. Also: Seit 18 Partien spielte der VfL nicht mehr Remis. Den Liga-Rekord in dieser Hinsicht hält übrigens Gegner Frankfurt, denn die Eintracht erlebte zwischen Mai 1979 und April 1980 in 34 Spielen am Stück kein einziges Unentschieden.

Hält Letsch seinen famosen Punkteschnitt, übersteht Bochum garantiert den Kampf um den Klassenverbleib. Immerhin geht seine Mannschaft mit einem kleinen Punktepolster in den 26. Spieltag und kann selbst bei einer Niederlage nicht auf einen Abstiegsplatz zurückfallen. Das aber, so Letsch ganz realistisch, sei eben nur eine Momentaufnahme.

"Es ist ja klar, dass wir keinen Deut nachlassen dürfen, das wird sich auch bis zum letzten Spieltag nicht ändern", betont der VfL-Coach. Aktuell liegt Bochum vier Punkte besser im Rennen als Hertha BSC auf Tabellenplatz 16 und geht zudem mit dem Schwung der beiden jüngsten "zu null" gewonnenen Spiele in den Endspurt.

Am Freitagabend gibt es ein spezielles Wiedersehen: Frankfurts Trainer Oliver Glasner kennt Letsch aus gemeinsamer Zeit bei RB Salzburg, dort arbeiteten beide gemeinsam als Co-Trainer unter Roger Schmidt.

Später trafen die beiden übrigens auch in der österreichischen Bundesliga aufeinander: Zuletzt in der Saison 2018/19 gewann Glasner mit Linz beide Duelle gegen Letschs Austria Wien, jeweils zu null. In der Bundesliga aber steht es in diesem Vergleich 3:0 für Letsch.