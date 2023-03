Letsch und Bochums Laufrekord: "Das ist jetzt der Maßstab"

Im Hinspiel gegen RB Leipzig erlebte Thomas Letsch eine ernüchternde Bundesliga-Premiere. "Jetzt sind wir eine andere Mannschaft", verkündet der Bochumer Trainer vor dem Wiedersehen mit seinem alten Weggefährten Marco Rose.

Beim 0:4 in Leipzig Anfang Oktober machte Bochum eine ausgesprochen schlechte Figur, hätte leicht noch deutlich höher verlieren können. Nach nur zwei, drei Trainingseinheiten mit seinem Team fiel die Bundesliga-Premiere für Thomas Letsch ganz anders aus als erhofft.

Inzwischen aber hat er mit seiner Mannschaft, die damals mit nur einem einzigen Punkt am Tabellenende lag, eine sehr beachtliche Halbserie hingelegt. Der VfL holte unter seiner Regie in 17 Spielen satte 21 Punkte. Das ist zumindest eine Bilanz, mit der man garantiert nicht absteigt.

Überdies hat Letsch offensichtlich auch auf die kleine Ergebnis-Krise eine Antwort gefunden, denn vor der sehr ansprechenden Vorstellung in Köln, wo der VfL mit einem 2:0 seinen zweiten Auswärtssieg feierte, hatte der Vorjahres-Aufsteiger viermal in Folge verloren.

"Nicht alles rosarot"

Und jetzt? "Es ist kein Knoten geplatzt, und es ist auch nicht alles rosarot", sagt Letsch. "Aber diese Leistung von Köln muss ab jetzt der Maßstab sein." Zum Beispiel in punkto Laufleistung, denn mit 118,67 Kilometern legten die Bochumer Spieler so viele Meter zurück wie noch nie in dieser Saison.

Ähnliche Werte erhofft und erwartet Letsch nun auch gegen RB Leipzig. "Das ist eine sehr spielstarke und auch läuferisch enorm starke Mannschaft mit Leuten im Mittelfeld wie Laimer, Haidara oder Kampl. Wir brauchen also die gleiche Intensität, wir werden viele Meter machen müssen. Das ist und bleibt die Grundvoraussetzung."

Den Leipziger Kollegen Marco Rose kennt Letsch schon aus langer gemeinsamer Zeit im RB-Imperium in Salzburg. Und spricht sehr nachvollziehbar von den großen Qualitäten des aktuellen Gegners, auch wenn der just in der Champions League am Dienstag ein 0:7-Debakel bei Manchester City erlebte.

Soares "trainiert auf hohem Niveau"

"Es ist alles hypothetisch, wie sich das auswirken wird. Tatsache ist: Es kommt eine Mannschaft, die in der Champions League im Achtelfinale gestanden hat und natürlich auch die Qualität hat, in der nächsten Saison wieder in der Champions League dabei zu sein", so Letsch.

Gut möglich, dass der Bochumer Trainer die gleiche Startelf nominiert wie zuletzt in Köln, doch vor allem der Kampf um den Platz links in der Viererkette ist äußerst spannend. Danilo Soares, etatmäßiger Linksverteidiger, war wegen Magenbeschwerden in Köln ja nach der Pause in der Kabine geblieben, Dominique Heintz als Vertreter hatte seine Sache nach langer Zwangspause sehr ordentlich gemacht.

Nun ist Soares wieder einsatzbereit, "er trainiert auf hohem Niveau und ist topfit", so Letsch. Gleichwohl weiß er nun mal einen Vertreter in der Hinterhand, den er bedenkenlos loslassen kann. "Für Dominique war es keine einfache Situation, aber er hat im Training immer Gas gegeben. Diese Typen", so Letsch, "brauchen wir."

Verzichten muss er gegen Leipzig in jedem Fall noch auf die Außenstürmer Simon Zoller und Gerrit Holtmann, die allerdings zumindest teilweise wieder mit der Mannschaft trainieren. Sieht so aus, als könnten beide nach der Bundesligapause am 31. März im Spiel bei Eintracht Frankfurt wieder zum Kader gehören.