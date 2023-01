Letsch: "Ralf Rangnick hat mein Leben auf den Kopf gestellt"

Thomas Letsch hatte mit dem Fußball zwischenzeitlich schon fast abgeschlossen. Im kicker-Interview (Montag) spricht der Trainer des VfL Bochum über seinen ungewöhnlichen Werdegang.

Thomas Letsch gehört zum Kreis der Trainer, die auch ganz ohne eigene Profilaufbahn weit gekommen sind. Und er will gar keine Ausreden suchen. "Ich habe es nur bis in die Oberliga, damals 4. Liga, gebracht", sagt er im großen kicker-Interview (Montagausgabe). "Viel mehr war nicht drin, das habe ich früh eingesehen. Da möchte ich gar nichts erzählen von irgendwelchen Verletzungen, die mich gestoppt haben, es hat halt einfach nicht gereicht."

Allzu geradlinig verlief seine Karriere als Trainer danach indes nicht. Bis er bei seinem aktuellen Arbeitgeber VfL Bochum landete, machte sie einige Schlenker - und schien zwischenzeitlich schon fast wieder vorbei zu sein. Von 2009 bis 2012 arbeitete Letsch als Lehrer für Mathematik und Sport an einer deutschen Schule in Lissabon.

Zuvor hatte er eineinhalb Jahre als Cheftrainer beim Oberligisten Sonnenhof Großaspach fungiert. "Der Abschied bei Sonnenhof Großaspach ist mir sehr schwergefallen, weil ich auch gemerkt habe: Es ging in die richtige Richtung", erzählt er. "Wir sind am Saisonende in die Regionalliga aufgestiegen, aber ich hatte vorher schon gesagt, dass ich im Sommer aufhöre."

"Wir waren auf dem Weg zum Strand, da hat sich Ralf Rangnick gemeldet"

Warum der Abschied Richtung Portugal? "Lissabon, das war eine Sache, die haben wir in der Familie entschieden und ich wollte nicht nachher sagen: Hätte ich mal lieber … Es war insgesamt eine tolle Entscheidung und eine super Zeit in Portugal. Aber ich gebe zu, im zweiten Jahr kam schon der Gedanke: Eigentlich willst du doch gerne wieder auf dem Fußballplatz stehen."

Der Auslöser war kein Geringerer als Ralf Rangnick. "Wir waren auf dem Weg zum Strand, da hat sich Ralf Rangnick gemeldet und hat mir das Projekt RB schmackhaft gemacht", so Letsch. "Wir kommen zwar aus der gleichen Ecke, er aus Backnang, ich aus Esslingen, kannten uns vorher aber nicht persönlich. Und seine Anfrage hat mich gleich gereizt, auch wenn ich dadurch meinen Beamten-Status verloren habe. Ralf war da für mich der große Antreiber und hat mein Leben dann ziemlich auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne."

In verschiedenen Funktionen bei RB Salzburg startete Letsch seine Trainerkarriere noch mal neu und landete über Erzgebirge Aue, Austria Wien und Vitesse Arnheim schließlich im vergangenen September in Bochum - seine erste Bundesliga-Station. "Alles ist mehrere Nummern größer als in Österreich oder Holland", sagt der 54-Jährige. "Es ist eine Top-5-Liga. Das merkst du in allen Bereichen."

Wie er den Turnaround beim VfL schaffte und warum er ans "dritte Wunder" glaubt: Das ganze Interview mit Thomas Letsch lesen Sie im aktuellen kicker vom Montag - hier auch als eMagazine.