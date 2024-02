Letsch: "Man kann sagen, die Bayern sind gereizt"

2:35Die Frage, ob und wann denn eine Reaktion des FC Bayern auf die schwachen Ergebnisse der letzten Wochen erfolgen wird, treibt auch Thomas Letsch und den VfL Bochum um. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Rekordmeister erinnerte er sich auch an die deftige Klatsche in der Hinrunde in München.