Letsch: "Keine Geschenke" für Asano und Masovic

Takuma Asano und Erhan Masovic hoffen auf Einsätze bei der WM, ein Mitwirken in Bochums letztem Ligaspiel des Jahres könnte die Chancen erhöhen - beide sind nach Verletzungen erstmals wieder fit genug für den Kader. Trainer Letsch will mit Blick aufs Spiel in Augsburg aber "keine Geschenke" verteilen.

Vertritt in erster Linie die Interessen seiner Mannschaft: Thomas Letsch. Getty Images