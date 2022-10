Letsch genervt: "Wir zeigen zwei Gesichter"

Das 0:4 in Wolfsburg war Bochums sechste Niederlage im sechsten Auswärtsspiel der Saison, Thomas Letsch ist genervt von den "zwei Gesichtern" seiner Mannschaft, die nun direkt wieder auswärts antreten muss - in Dortmund.

Mit einem dicken Kloß im Hals dürften die Bochumer auf den Bundesliga-Spielplan schauen. Der Weg zum Austragungsort der nächsten Partie ist für sie zwar nicht allzu weit, die Region wohlvertraut, doch es bleibt - ein Auswärtsspiel. Es führt den VfL am Samstag zum BVB (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die Bochumer scheinen im Moment weit entfernt davon, sich Hoffnung machen zu können auf einen ähnlichen Coup, wie er ihnen vor ziemlich genau einem halben Jahr gelungen war. Mit ihrem furiosen 4:3-Sieg beim Revier-Rivalen Borussia Dortmund hatten sie an jenem 30. April ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der VfL sicherte sich dank des Überraschungserfolgs damals den vorzeitigen Klassenerhalt, vom Ligaverbleib kann er im Moment aber nur träumen.

Seit seinem Amtsantritt als Nachfolger von Cheftrainer Thomas Reis hat es Thomas Letsch zwar geschafft, die Mannschaft im eigenen Stadion zu Siegen zu führen, erst gegen Eintracht Frankfurt (3:0), dann im Duell des damaligen Tabellenletzten gegen den Ersten Union Berlin (2:1). Angesichts des Ertrags auf fremdem Terrain ist der Klassenerhalt aber akut gefährdet.

Die bisherige Auswärtsbilanz ist das reinste Desaster. Nicht nur, was die Punkteausbeute (0) betrifft, sondern auch hinsichtlich der Anfälligkeit in der Defensive. Saisonübergreifend haben die Bochumer in acht der jüngsten neun Partien im Stadion des Gegners mindestens drei Tore kassiert. Vier wurden es nun beim VfL Wolfsburg - weil die Abstände viel zu groß waren, zu wenig zweite Bälle gewonnen und zu viele Zweikämpfe zu leicht verloren wurden, auch die Laufbereitschaft ließ zu wünschen übrig.

Außerdem gab es die Standardgegentreffer Nummer elf und zwölf in dieser Saison. "Das war ja praktisch zweimal dasselbe Tor", klagte Innenverteidiger Dominique Heintz. In beiden Fällen huschte Felix Nmecha durch die Bochumer Reihe hindurch, VfL-Stürmer Philipp Hofmann, körperlich eigentlich prädestiniert für die Manndeckung in dem Augenblick, schlampte jeweils bei der Bewachung des Wolfsburgers.

"In der Kabine darf es auch mal rauchen"

Dass der VfL nun in Dortmund wieder drei Tore kassiert, scheint deutlich wahrscheinlicher als dass er diesmal selbst vier erzielt. Vier Auswärtstore sind es, wenn man alle bisherigen sechs Partien auf fremdem Geläuf zusammennimmt. Die bisherige Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen unter seiner Führung wurmt Letsch. "Wir zeigen zwei Gesichter und müssen den Schalter finden", sagt der Trainer. "Wir arbeiten die ganze Woche intensiv, damit wir uns am Wochenende belohnen." Wenn das dann so schief geht wie nun wieder in Wolfsburg, "darf es in der Kabine auch mal rauchen".