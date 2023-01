Letsch: "Es fühlt sich viel besser an als Platz 17"

Momentan erlebt Thomas Letsch mit dem VfL Bochum in Jerez de la Frontera sein erstes Trainingslager als Coach eines deutschen Erstligisten. Sein Weg in die Bundesliga verlief äußerst ungewöhnlich.

Als Spieler brachte es der in Esslingen am Neckar geborene Letsch bis in die Oberliga. Um als Trainer in der Bundesliga aufzutauchen, brauchte er lange Jahre und den Umweg über das Ausland. Welche Rolle in seiner Karriere Ralf Rangnick spielte und warum ein Anruf auf dem Weg zum Strand in Portugal sein Leben quasi auf den Kopf stellte, verrät der 54-jährige im kicker-Interview, das in der Montag-Ausgabe erscheint.

Da spricht Letsch auch über sein Mini-Engagement bei Erzgebirge Aue, das 2017 nach nicht mal zwei Monaten wieder endete.

Vor Beginn der zweiten Saisonphase belegt Letsch mit seinem VfL Bochum Platz 17 in der Tabelle, sieht die Gesamtsituation aber deutlich positiver, als der Tabellenplatz aussagt. "Wir müssen nur mal genau schauen, wie wir dastehen", so Letsch.

"Wir waren fünf Punkte hinter Schalke, jetzt sind wir vier Punkte vor. Wir waren deutlich hinter Stuttgart, Hertha, Augsburg. Jetzt können wir sagen: 'Wir haben 13 Punkte, wir sind voll drin im Geschäft.' Es fühlt sich jedenfalls im Moment viel besser an als Platz 17."

Im kicker-Interview der Montagsausgabe (schon am Sonntagabend digital abrufbar als eMagazine) spricht Thomas Letsch über die aktuelle Situation, den unterschiedlichen Musikgeschmack in Arnheim und Bochum sowieso seinen ungewöhnlichen Werdegang. Und auch, warum er zwischendurch mal eine Mädchen-AG im Fußball leitete und mit dem Trainerberuf quasi abgeschlossen hatte.