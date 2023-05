Letsch: "Ein Stück weit haben wir alle einen an der Waffel"

In Gladbach will Bochum die Serie von fünf Spielen ohne Sieg beenden. Im Vorfeld sagt VfL-Coach Thomas Letsch: "Es hat sich glückerweise gar nichts verändert."

Ist mit seiner Bochumer Mannschaft am Samstag in Mönchengladbach zu Gast: VfL-Trainer Thomas Letsch. IMAGO/kolbert-press

Beim Blick auf die Personallage hat Thomas Letsch nur Positives zu vermelden. 27 Spieler, darunter vier Torhüter, seien im Training, Ausfälle habe er derzeit nicht zu beklagen. "Das ist eine außergewöhnliche Situation, die wir einerseits sehr genießen - andererseits heißt es aber auch, dass es unzufriedene Spieler gibt", sagte der Bochumer Coach bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Mönchengladbach und betonte, dass er lieber den Unmut seiner Schützlinge in Kauf nimmt, als mit personellen Engpässen umgehen zu müssen.

Der 54-Jährige weiß allerdings auch, dass die derzeitige Situation seine Moderationskünste erfordert - schließlich werden fünf Feldspieler und zwei Torhüter an diesem Samstag keinen Kader-Platz erhalten können, wenn es der VfL nach dem aufsehenerregenden 1:1 gegen Dortmund erneut mit einer Borussia zu tun hat. "Am Schluss arbeitet jeder für seine eigenen Ziele", sagt Letsch mit Blick auf die einzelnen Spieler. Jeder wolle "aktiv mithelfen", Bochum in der Bundesliga zu halten - deshalb, so Letsch, seien viele Gespräche nötig, für die "ich mir die Zeit nehmen" muss.

Das Ziel: Entscheidungen zu erklären und Verständnis zu schaffen, um nach Möglichkeit keine Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass jeder Einzelne im Abstiegskampf wichtig ist - selbst wenn er in Mönchengladbach nur Reservist ist oder möglicherweise gar nicht im Kader steht.

Auf die Gespräche folgt dann der gewohnte Spieltagsablauf, der bei jeder Partie seinen Gang nimmt. Welche das im Detail sind, wollte Letsch bei der Frage nach Ritualen nicht beantworten. "Es gibt schon ein paar Abläufe, die wir haben, aber was wir in der Kabine machen, ist in der Kabine - und das lassen wir auch in der Kabine", erklärt Bochums Trainer und schickt dann noch hinterher: "Wir sagen zwar alle, wir sind nicht abergläubisch, aber ein Stück weit haben wir alle einen an der Waffel."

Auch er, Letsch? Hat er irgendwelche Macken? Der VfL-Coach bejaht, sagt dann aber: "Die müssen sie in Ruhe rauskriegen."