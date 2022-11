Letsch: Das spricht für "Winner-Typ" Lampropoulos

Früh hat sich Trainer Thomas Letsch auf einen Favoriten festgelegt, wer im Derby bei Borussia Dortmund den verletzten Dominique Heintz in der Innenverteidigung vertritt - und erklärt seine Wahl. Lys Mousset könnte in den Kader rücken.

Kein Versteckspiel, gleich klare Kante. Im Derby beim BVB am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird höchstwahrscheinlich Vasilios Lampropoulos den verletzten Heintz ersetzen, dessen Einsatz muskuläre Probleme verhindern. Auf seinen Favoriten hat sich Letsch früh festgelegt, der Grieche hat die Nase gegenüber Talent Tim Oermann vorn.

"Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird Vasi Lampropoulos spielen. Für ihn spricht die Erfahrung", sagte Letsch auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Das Plus an Routine sei aber nicht der einzige Grund, warum der 32 Jahre alte Lampropoulos im Vorteil gegenüber dem 13 Jahre jüngeren Oermann ist. "Das Zusammenspiel mit Ivan Ordets hat in dieser Trainingswoche sehr gut funktioniert", so Letsch. Und: "Vasi ist ein absoluter Winner-Typ. Er ist immer voll dabei, auch wenn er nicht spielt."

Für Lampropoulos bietet nun ausgerechnet das Derby die Gelegenheit, sich mit einem guten Auftritt für weitere Aufgaben zu empfehlen. Zuletzt blieb er etwas außen vor. An den vergangenen sechs Spieltagen wurde der Verteidiger nur zweimal eingewechselt - jeweils in der 90. Minute.

Letsch lobt Mousset

Keine Alternative für die Startformation, aber wenigstens wieder Kandidat für den Kader ist indes Stürmer Lys Mousset. Der Sommer-Zugang hat sich nach Absolvieren eines mehrwöchigen Individualprogramms in eine Verfassung gebracht, die eine Nominierung inzwischen überlegenswert macht. "Lys hat sein individuelles Programm sehr gut angenommen. Es hat es sehr gut gemacht und sich auf ein anderes körperliches Level gebracht", zeigt sich Letsch zufrieden. Allerdings gibt der Trainer auch zu bedenken: "Offensiv haben wir zurzeit mehr Möglichkeiten als defensiv. Deshalb ist es möglich, aber nicht sicher, dass er im Kader sein wird."

Dennoch: Die zweite Kader-Nominierung für den 26-Jährigen nach dem 5. Spieltag gegen Werder Bremen (0:2) rückt näher. Wenn es gegen Dortmund noch nicht klappt, dann vermutlich in der nächsten Woche gegen Borussia Mönchengladbach (Dienstag) oder beim FC Augsburg (Samstag).