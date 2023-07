Let's Play FM23: Der Transfer-Winter steht bevor

Diesen Donnerstag geht es weiter mit dem Let's Play Football Manager 2023. Es bahnen sich die ersten Wechsel zur Wintertransferperiode an - außerdem wird über Hertha BSC gesprochen.

Platz 13 in der Bundesliga, dazu Florian Wirtz verletzt und eine knappe sowie schmerzhafte Niederlage in der Champions League gegen den FC Barcelona in den Knochen. Das Momentum von Bayer 04 Leverkusen im Let's Play Football Manager 2023 könnte besser sein.

Allerdings: Die Rettung naht in Form des Wintertransferfensters. Entsprechend werfen Host Jan 'GamingAlm' Bergmann und sein Gast einen Blick auf den Scoutingzettel. An seiner Seite ist dieses Mal Marc Schwitzky, Gründer des Podcasts "Hertha Base" sowie freier Mitarbeiter bei RBB24. "Dementsprechend werden wir natürlich auch über Hertha BSC sprechen - den Abstieg in die zweite Liga sowie den bevorstehenden Umbruch", kündigt Bergmann an.

Wohin geht die weitere Reise von Bayer Leverkusen und wie ist es um die Alte Dame bestellt? Seid dabei heute ab 19:30 Uhr hier auf unserer Seite oder direkt auf dem Twitch-Kanal von kicker eSport - wo ihr natürlich auch im Chat herzlich willkommen seid. Habt ihr Transferziele für unsere Bayer-Saison in der Hinterhand oder Fragen zum Umbruch bei der Hertha, könnt ihr diese gerne einbringen.

