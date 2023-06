Lesser zieht es zu Mislintat

Karrieresprung für einen Stuttgarter: Videoanalyst Max Lesser wechselt vom VfB ausgerechnet zu Sven Mislintats neuem Klub. Dass der ehemalige Sportdirektor nun bei seinem alten Arbeitgeber wildert, sollte man allerdings nicht in diesen "Transfer" hineininterpretieren.

Es ist ja nicht so, dass sich die Trennung zwischen dem VfB Stuttgart und Sven Mislintat nicht angedeutet hätte. Dem Aus oder Abgang - je nach Lesart - des ehemaligen Sportdirektors im Dezember 2022 ging eine monatelange Fehde voraus, die offenkundig von beiden Seiten eher informell denn mit offenem Visier geführt wurde. Manchen Fan brachte das auf die Palme, die Trennung von dem 50-Jährigen gilt bis heute ohnehin als Politikum. Während die einen den Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle sowie Aufsichtsratschef Claus Vogt dafür verteufeln, hielten wieder andere Mislintats Kaderplanung für zu stark auf Talententwicklung ausgerichtet.

Mislintat jedenfalls kam schnell wieder unter. Seit etwa einem Monat ist er in leitender Position bei Ajax Amsterdam zuständig, das eine turbulente Saison erlebte inklusive zweier Trainerwechsel: John Heitinga, der im Januar Alfred Schreuder - kurioserweise zwischenzeitlich ein heißer Kandidat in Stuttgart für das Erbe des noch unter Mislintat freigestellten Pellegrino Matarazzo - beerbt hatte, wurde kürzlich entlassen.

Sauberer Wechsel

Nun, an diesem Mittwochvormittag, hat der niederländische Klub von Weltformat verkündet, dass Mislintat mit Maurice Steijn einen neuen Coach gefunden hat. Sogar eine Ablöse soll geflossen sein an Sparta Rotterdam, den bisherigen Arbeitgeber des 49-Jährigen. Auf den ersten Blick pikant: Mit Max Lesser gehört ein ehemaliger Stuttgarter dem Steijn’schen Trainerteam an. Was natürlich zunächst so aussieht, als habe Mislintat bei seinem Ex-Klub gewildert. Das sei jedoch absolut nicht der Fall, der Wechsel des 28-Jährigen nach Amsterdam sei absolut sauber gelaufen, heißt es von VfB-Seite.

Lesser, Video-Analyst und während der Interimslösung Michael Wimmer beim VfB auch zeitweise Co-Trainer, nimmt bei Ajax die Rolle des Chefanalysten ein. "Max hat bei uns als Analyst sehr gute Arbeit geleistet. Ihm bietet sich jetzt bei Ajax ein reizvolles neues Betätigungsfeld. Daher haben wir seinem Wechselwunsch entsprochen und wünschen Max alles Gute für die Zukunft", erklärte Fabian Wohlgemuth, Mislintats Nachfolger beim VfB.

Wie und ob Lessers Abgang aufgefangen wird, ist noch offen. In die entsprechenden Gespräche dürfte Sebastian Hoeneß, unter dem den Stuttgartern eindrucksvoll die Wende in Richtung Klassenerhalt gelungen war, eng eingebunden werden.