"Lernen von den Großen": Zverev feiert kleine Revanche gegen Lehecka

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev bestritt beim ATP-Turnier in Dubai am Montag das Auftaktmatch gegen den Tschechen Jiri Lehecka. Es wurde ein müsamer Dreisatzerfolg.

Steht in Dubai in der nächsten Runde: Alexander Zverev. IMAGO/Power Sport Images

Deutschlands bester Tennisspieler darf nach einem Arbeitssieg in Dubai wieder auf bessere Zeiten hoffen. Der 25-jährige Olympiasieger gewann sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Dubai mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen den starken Tschechen Jiri Lehecka. Für Zverev war es der erst vierte Sieg in diesem Jahr, schon sechsmal hat der einstige Weltranglistenzweite verloren.

"Ich habe mich nicht durchgehend gut gefühlt, aber dann einen Weg gefunden, das Match zu gewinnen", sagte Zverev: "Diese Spiele sind im Moment wichtig für mich. Die Großen finden meistens einen Weg, solche Matches zu gewinnen, und ich will von ihnen lernen."

Klare Niederlage zum Jahresauftakt in Sydney

Im Achtelfinale geht es nun gegen Emil Ruusuvuori (Finnland) oder Christopher O'Connell (Australien). Beim United Cup in Sydney hatte der deutsche Topspieler bei seinem ersten offiziellen Tour-Match seit der schweren Knöchelverletzung aus dem vergangenen Sommer noch eine klare Niederlage gegen den Weltranglisten-47. Lehecka erlitten.

Während Zverev danach weiter strauchelte und bis zuletzt seine Bestform nicht wiederfand, überzeugte sein Gegner mit einem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open. Zuletzt verpasste Lehecka den Finaleinzug in Doha knapp, Zverev war dagegen in der zweiten Runde ausgeschieden.

Am Montag dominierte der Tscheche den Auftakt, Zverev allerdings kämpfte sich in dieses Match. Im dritten Satz vergab er zunächst die Chance auf ein frühes Break, holte es sich wenig später aber doch zum 3:2. Lehecka wirkte nun zunehmend frustriert, Zverevs Tennis wurde stärker - dennoch wackelte er auch im letzten Satz.

Hanfmann weiter, Klatsche für Niemeier

Auch Yannick Hanfmann überstand beim Sandplatzturnier in Santiago de Chile die erste Runde. Der Karlsruher gewann gegen den Spanier Pedro Martinez 6:2, 6:0. Eine heftige Abfurh gab es dafür für die Dortmunderin Jule Niemeier, die im mexikanischen Monterrey in der ersten Runde gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide mit 1:6 und 0:6 unterlag.