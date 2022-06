"Lernanstoß": 16. Fußball-Bildungspreis ausgeschrieben

Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur hat den jährlichen Fußball-Bildungspreis ausgeschrieben. Zum 16. Mal wird dieser an innovative pädagogische Projekte vergeben.

Ziel der Akademie sei es, Projekte zu belohnen, "die sich an Kinder und Jugendliche richten und Fußball erfolgreich als Mittel der Bildungsarbeit einsetzen." Neben der Innovation und einer Begeisterung, "die weit über den Sport hinaus geht", steht besonders die Nachhaltigkeit im Fokus: "Die Auszeichnung will gleichzeitig dazu ermutigen, auf diesem Weg weiterzugehen, weshalb die Nachhaltigkeit der Projekte ein wesentliches Kriterium darstellt.

Nachhaltigkeit als zentrales Kriterium

Entsprechend ist auch der Umgang mit dem Preisgeld geregelt: "Die Vergabe der Förderung in Höhe von 5000 Euro ist an eine Fortführung des Projektes gebunden", heißt es in der Ausschreibung der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur. Alternativ könne die Vergabe aber auch erfolgen, "wenn die Projektverantwortlichen bzw. die Projektträger gewährleisten, Erfahrungen und Know-how des prämierten Projektes in einem Folgeprojekt angemessen zu nutzen."

Entschieden wird über die Vergabe des "Lernanstoß"-Preises, für den sich bis 31. August Projekte bewerben können, von einer Jury der Akademie. Die Vergabe an den Nachfolger des letzten Preisträgers, der IVF Leipzig, findet im Rahmen der Deutschen Fußball-Kulturpreise am 28. Oktober statt.