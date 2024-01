Lerchs Kampf gegen das "Ergebnis-Tief"

Der Trend ist negativ. Drei der jüngsten vier Saisonspiele hat die TSG Hoffenheim verloren. Zum Rückrundenauftakt gegen den sieglosen Tabellenletzten MSV Duisburg scheint die Gelegenheit günstig, den Trend zu durchbrechen.

Zeigt den Weg an: Hoffenheims Trainer Stephan Lerch. IMAGO/foto2press

Mit 9:0 gewann die TSG Hoffenheim am 16. September vergangenen Jahres zum Saisonauftakt gegen den MSV Duisburg. Es ist der bislang höchste Sieg der laufenden Spielzeit. Am Freitagabend (18.30, LIVE! bei kicker) spielen beide Mannschaften zum Rückrundenauftakt in Duisburg gegeneinander. Stephan Lerch möchte zwar unbedingt drei Punkte aus dem Ruhrgebiet mitnehmen, um den Anschluss zu Eintracht Frankfurt nicht zu verlieren, der Hoffenheimer Trainer weiß aber auch, dass es der MSV den Gästen nicht noch mal so leicht machen wird wie im Hinspiel.

"Einfache Spiele gibt es nicht mehr", sagt Lerch und verweist zudem darauf, dass sich Duisburg personell deutlich verstärkt hat. Fünf neue Spielerinnen hat der MSV in der Winterpause verpflichtet. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag konnte der bislang sieglose Tabellenletzte aber noch nicht die Wende einleiten und unterlag mit 1:2.

"Ich gehe davon aus, dass Duisburg gegen uns tiefer stehen wird", meint Lerch. "Wir gehen als Favorit ins Spiel gegen Duisburg und wollen erfolgreich sein. Drei Punkte sind unser Ziel", kündigt der 39-Jährige an. In den jüngsten vier Bundesliga-Partien holten die Hoffenheimerinnen nur einen Sieg, zuletzt unterlag die TSG mit 0:1 bei Bayern München. Lerch spricht von einem "Ergebnis-Tief", stellt aber klar "dass wir in München eine gute Leistung gezeigt haben".

"Auf dieser Basis sollten wir aufbauen"

In der Rückrunde möchte der Fußballlehrer "im Idealfall mehr Spiele gewinnen als in der Hinserie". Seine Mannschaft ist "auf einem guten Weg. Auf dieser Basis sollten wir aufbauen, müssen aber effektiver werden". Aktuell belegt die TSG mit 17 Zählern aus elf Saisonspielen Tabellenplatz vier, punktgleich mit der SGS Essen, die am Sonntag bei Eintracht Frankfurt antreten muss.

Erfreuliche Nachrichten gibt es bei der TSG in personeller Hinsicht. Nationalspielerin Paulina Krumbiegel ist wieder fit und Offensivakteurin Melissa Kössler absolviert nach ihrem Syndesmoseriss mittlerweile wieder Teile des Mannschaftstrainings.

Fraglich ist indes, ob Stürmerin Nicole Billa über das Saisonende hinaus in Hoffenheim bleiben wird. Der Vertrag der Österreicherin, die 2021 zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gewählt wurde, läuft im Sommer aus. Lerch, der in Personalunion auch als Sportlicher Leiter in Hoffenheim fungiert, berichtet von "sehr intensiven Gesprächen" mit der 27-Jährigen, die bei der TSG aber nicht mehr zum Stammpersonal zählt.