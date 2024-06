Lerche unterschreibt in Erfurt

Dennis Lerche wechselt vom SSV Jeddeloh II zum FC Rot-Weiß Erfurt und hat bei den Thüringern einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 28-jährige Stürmer schloss sich erst im Januar dem SSV an und erzielte 7 Tore in 8 Einsätzen. RWE-Trainer Fabian Gerber betont in einer Meldung: "Ich freue mich sehr, dass sich Dennis trotz finanziell lukrativerer Angebote für uns und den FC Rot-Weiß Erfurt entschieden hat. Wir konnten uns von seinen Qualitäten mehrmals überzeugen. Er wird auch hier in Erfurt seine Torgefahr unter Beweis stellen." Lerche scheint heiß zu sein: "Als ich heute zum ersten Mal den Rasen des Steigerwaldstadions betreten habe, habe ich sofort Lust bekommen, hier vor dieser Kulisse zu spielen."