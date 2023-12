Leonie Kockel verlässt die HSG Bensheim/Auerbach zum Jahresende

Die HSG Bensheim/Auerbach hat zum Jahresende einen überraschenden Abgang zu verzeichnen. Auf Wunsch von Rückraumspielerin Leonie Kockel wird der eigentlich bis Sommer laufende Vertrag vorzeitig aufgelöst.

Trainerin Heike Ahlgrimm bedauert den Abgang der Linkshänderin: "Leonie hat uns gebeten, dass wir ihren Vertrag auflösen. Wir sind ihr hier entgegengekommen und haben ihrem Wunsch entsprochen. Für die Zukunft wünsche ich ihr alles Gute. Ich bin überzeugt davon, dass sie ihren Weg weitergehen wird.“

Kockel wechselte zur Saison 2020/21 von Borussia Dortmund an die Bergstraße. In ihrer ersten Saison bei den "Flames" hatte sie mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und wollte in der Saison 2021/22 nach einer erfolgreichen Vorbereitung wieder voll angreifen. Bereits im ersten Saisonspiel beim Thüringer HC erlitt Leonie einen Kreuzbandriss, der das frühzeitige Saisonaus für sie bedeutete. Nach überstandener Verletzung kehrte sie letzte Saison wieder in den Bundesligakader zurück.

Vor ihrem Wechsel nach Bensheim spielte sie seit 2015 in Dortmund, wo sie in der Jugend zweimal Deutsche Meisterin wurde. Die 21-Jährige gewann mit ihrem Club 2018 erst in der weiblichen B-Jugend und ein Jahr später mit der weiblichen A-Jugend den Titel.

"Ich bedanke mich von Herzen bei der gesamten-Flames Familie für meine letzten dreieinhalb Jahre hier an der Bergstraße“, erklärte Kockel. "Ich habe viele besondere Menschen kennenlernen dürfen und die Bergstraße ist zu meiner zweiten Heimat geworden."

Die Mannschaft habe bisher "eine tolle Saison hingelegt", so Kockel weiter, "und ich hoffe, dass es genauso weitergeht! Ich wünsche meinen Mädels, Heike wie dem gesamten Staff sowie den Helfern, Fans und Sponsoren des Vereins nur das Beste, viel Erfolg in der Bundesliga und eine möglichst lange Reise durch Europa."