Leonhardt: "Es gibt nach wie vor dumme Spieler, die schlecht beraten sind"

Helge Leonhardt ist der starke Mann bei Erzgebirge Aue, der Unternehmer führt den Kumpelklub mit eiserner Hand. Und wählt vor dem Pokalauftritt der Sachsen im kicker-Interview klare Worte.

Es ist wahrlich keine leichte Aufgabe, vor der Erzgebirge Aue in der ersten Runde im DFB-Pokal steht. Am heutigen Montagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen die Sachsen in einem zweitligainternen Duell beim FC Ingolstadt ran. FCE-Präsident Helge Leonhardt gibt dem Team für das Gastspiel einen Auftrag mit: "Das Ziel kann nur Weiterkommen lauten. Das erwarte ich!", sagte er im kicker-Interview.

Leonhardt: "Wir suchen definitiv noch einen Angreifer"

Das Erreichen der zweiten Pokalrunde würde auch Aues finanziellen Spielraum für Transfers erhöhen. Denn der Auftakt in der Liga offenbarte, wo der Schuh drückt: Weder in Nürnberg noch zuhause gegen St. Pauli (jeweils 0:0) gelang den Veilchen ein Tor. Die Lücke, die die Abgänge der beiden Angreifer Pascal Testroet (zum SV Sandhausen) und Florian Krüger (zu Arminia Bielefeld) gerissen hat, blieb auch Leonhardt in den ersten beiden Pflichtspielen nicht verborgen. "Wir suchen definitiv noch einen Angreifer", sagte der 62-jährige Unternehmer.

Leonhardt plädiert für eine Pandemieklausel

Kein einfaches Unterfangen, besonders, da laut Leonhardt einige Spieler immer noch nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben. "Es gibt nach wie vor dumme Spieler, so muss man es knallhart sagen, die sich auch schlecht beraten lassen und Forderungen aufstellen, als gäbe es keine finanzielle Krise im Fußball", findet er deutliche Worte. Die Hoffnung der Klubs, dass die Corona-Pandemie ihre Verhandlungsposition stärken würde, habe sich nicht erfüllt. Die Verluste, die die Vereine in den vergangenen eineinhalb Jahren zum Beispiel durch die wegbrechenden TV- oder Zuschauer-Einnahmen hinzunehmen hatten, erfordern laut Leonhardt eine Anpassung der Gehaltsstruktur: "Deswegen plädiere ich für eine Pandemieklausel, die temporäre Anpassungen bei Spielerverträgen ermöglicht."

Das gesamte Interview mit Helge Leonhardt lesen Sie in der Printausgabe des kicker vom Montag (hier auch als eMagazine abrufbar). Aues Präsident spricht darin zudem über den Abgang von Pascal Testroet, den Start des neuen Trainers Aleksey Shpilevski und darüber, wie er den Trainerwechsel begründet.