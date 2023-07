Leonardo kritisiert Mbappé: "Es ist an der Zeit, dass er geht"

Finden Paris St. Germain und Kylian Mbappé noch einmal zueinander? Ex-Sportdirektor Leonardo sähe in einem Abschied keinen Nachteil für den Klub.

Ende Juli will Kylian Mbappé nach seinem Sommerurlaub bei Paris St. Germain wieder ins Training einsteigen. Doch es ist nach wie vor völlig unklar, ob der 24 Jahre alte Torjäger auch die neue Saison beim französischen Meister verbringt, für den er seit nunmehr sechs Jahren spielt. Weil er PSG mitgeteilt hat, auf die Option zu verzichten, mit der er seinen 2024 auslaufenden Vertrag hätte verlängern können, steht ein Abschied noch in diesem Sommer im Raum.

Leonardo würde das sogar begrüßen. "Ich denke, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass Mbappé geht, egal wie", sagte der Brasilianer, der von 2019 bis 2022 Sportdirektor in Paris war, der "L'Equipe". Das sei "das Beste für PSG". Nicht einmal eine krasse sportliche Schwächung sähe er in einem Verkauf.

Leonardo: "Mbappé ist ein großer Spieler, kein Anführer"

"Paris St. Germain hat vor Kylian Mbappé existiert und wird auch nach ihm existieren. Er ist seit sechs Jahren in Paris, und in diesen sechs Saisons haben fünf verschiedene Vereine die Champions League gewonnen", verweist Leonardo auf Real Madrid (2018, 2022), den FC Liverpool (2019), den FC Bayern München (2020), den FC Chelsea (2021) und Manchester City (2023). "Keiner von ihnen hatte Mbappé in seinen Reihen. Das bedeutet, dass es durchaus möglich ist, diesen Wettbewerb auch ohne ihn zu gewinnen." Seit der katarischen Übernahme rennt PSG vergeblich dem großen Traum vom Champions-League-Triumph hinterher.

Doch Leonardo, dessen Beziehung zu Mbappé als belastet galt, als er selbst noch für PSG arbeitete, geht in seiner Kritik sogar noch einen Schritt weiter: "Mit seinem Verhalten in den letzten zwei Jahren zeigt Mbappé, dass er noch kein Spieler ist, der eine Mannschaft wirklich führen kann. Er ist ein großer Spieler, kein Anführer. Er ist ein großer Torjäger, kein kreativer Kopf. Es ist schwierig, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen."

Mbappé hatte zuletzt angekündigt, in der kommenden Saison bei PSG zu spielen, Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi jedoch erklärt, das nur zu akzeptieren, wenn der WM-Torschützenkönig vorher seinen Vertrag verlängert. Einen ablösefreien Abschied 2024 wollen die Bosse mit aller Macht verhindern. Auch wenn sich Real Madrid, das als heißester "Ausweg" für Mbappé gilt, bislang ruhig in der Causa verhält: Diese wird in den kommenden Wochen gewiss weiter an Fahrt aufnehmen.