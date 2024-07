Leonard nun doch nicht bei Olympia dabei

Wenn eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris fest eingeplant ist, dann das Gold im Basketball für Team USA. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Kawhi Leonard wird sich ganz sicher keine Medaille um den Hals hängen.

Kawhi Leonard (am Ball) verpasst Olympia. NBAE via Getty Images

Dass die USA ein mit Superstars gespicktes Team nach Paris entsenden werden, ist schon länger klar. Die Liste der Spieler liest sich wie ein "who is who" des Basketballs. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Anthony Edwards, Anthony Davis, Devin Booker, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Tyrese Haliburton und Jrue Holiday stehen für enorme Qualität.

Das trifft auch auf Kawhi Leonard zu, der Guard von den Los Angeles Clippers hatte eigentlich das letzte Olympia-Ticket ergattert, doch er zog nun zurück. Warum der verletzungsanfällige 33-Jährige nun genau einen Rückzieher gemacht hat, ist nicht klar.

Team USA schrieb jedoch, dass "er einige gute Trainingseinheiten hatte und bereit war, um sich zu messen. Aber er respektiert, dass Team USA und die Los Angeles Clippers entschieden haben, dass es für ihn das Beste sei, sich im Sommer auf die kommende Saison vorzubereiten anstatt an den Olympischen Spielen in Paris teilzunehmen."

White erhält neue Chance

Anstelle des Routiniers berief Headcoach den frisch gebackenen Meister Derrick White von den Boston Celtics nach. Der 30-Jährige glänzte in der abgelaufenen Saison mit durchschnittlich 15,2 Punkten, 5,2 Assists und 4,2 Rebounds. Bemerkenswert auch seine Dreierquote, die bei 40 Prozent liegt.

Wie bei der WM im vergangenen Jahr, als die US-Auswahl vom späteren Weltmeister Deutschland im Halbfinale völlig überraschend geschlagen worden war, wird Steve Kerr von den Golden State Warriors als Chefcoach fungieren. Zu seinen Assistenten zählen Mark Few (Gonzaga Universität), Tyronn Lue (L.A. Clippers) und Erik Spoelstra (Miami Heat).

Das Ziel Gold ist klar. "Wir wollen den US-Basketball mit höchster Klasse repräsentieren und unser Land stolz machen", betonte Kerr unlängst, der in der Vorbereitung am 22. Juli in London auch zu einem Test-Duell mit Weltmeister Deutschland.