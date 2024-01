Leoben holt Ex-WAC-Spieler Dieng

Cheikhou Dieng ist zurück in Österreich. Der ehemalige WAC-Profi schließt sich dem DSV Leoben an.

Der DSV Leoben hat am Freitag die Verpflichtung von Cheikhou Dieng bekanntgegeben. Der zuletzt vereinslose Senegalese spielte bis Sommer in Polen bei Zaglebie Lubin, wo er im Frühjahr nur mehr für die zweite Mannschaft auflaufen durfte. Wie lange Diengs Vertrag bei Leoben läuft, ist nicht bekannt.

Mit dem österreichischen Klubfußball ist Dieng bestens vertraut. Der 30-jährige Offensivmann spielte sowohl für den SKN St. Pölten als auch für Wacker Innsbruck, seine erfolgreichste Zeit hatte er beim Wolfsberger AC. Von 2020 bis 2022 steuerte Dieng in 64 Pflichtspielen für die Kärntner zehn Treffer und sieben Assists bei.

Nach seinem enttäuschenden Aufenthalt in Polen will Dieng in Leoben zu alter Stärke zurückfinden. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreitet der steirische Zweitligist am 3. Februar (19.15 Uhr, LIVE! bei kicker) im ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Altach. In der Meisterschaft liegt die Elf von Rene Poms derzeit auf Rang sieben.