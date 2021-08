Lenz: "Natürlich sollten wir uns nicht die Knochen brechen, aber…"

Nach dem Fehlstart mit dem DFB-Pokal-Aus in Mannheim (0:2) und der Packung in Dortmund (2:5) wird bei der Eintracht keine Schönfärberei betrieben. Christopher Lenz legte in einer Medienrunde am Dienstag den Finger in die Wunde, erklärte aber auch, weshalb ihn gewisse Probleme sogar zuversichtlich stimmen.

Am kurzfristigen Ziel gibt es keinerlei Zweifel, im Heimspiel gegen den FC Augsburg soll am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Trendwende gelingen. "Wir haben Bock darauf, ein anderes Gesicht zu zeigen", betont Lenz. Das ist auch dringend nötig. Aus mannschaftstaktischen Defiziten und individuellen Fehlern ergab sich zuletzt eine unheilvolle Mixtur. Dementsprechend gab es in der Videositzung am Dienstag viel zu besprechen. "Wir machen noch zu viele individuelle Schnitzer", räumt der Linksverteidiger ein - und ruft zu mehr Geschlossenheit auf: "Es geht nicht um denjenigen, der den Fehler macht, sondern darum, dass jeder für jeden einsteht."

"Letztes Jahr war es eine Katastrophe, gegen die Eintracht zu spielen"

Primär muss die Eintracht ihr Augenmerk zunächst darauf richten, die nötigen Grundtugenden auf den Platz zu bringen - eigentlich eine Selbstverständlichkeit. "Wir müssen galliger werden, die Duelle zu gewinnen", fordert Lenz und berichtet: "Auch der Trainer sagte in seiner Analyse: Letztes Jahr war es eine Katastrophe, gegen die Eintracht zu spielen, da man das Gefühl hatte, dass dir jeder auf dem Fuß steht und dich bis sonst wohin verfolgt. Das fehlt uns noch."

Max Kruse zum Beispiel hielt sich im Training etwas zurück, war auf dem Spielfeld aber immer da. Christopher Lenz

Dieser Erkenntnis gewinnt er allerdings auch etwas Positives ab. "Eigentlich ist es gut, dass uns das fehlt, weil ich weiß, dass das jeder der Jungs draufhat", meint Lenz. Die Grundlage dafür müsse im Training geschaffen werden: "Natürlich sollten wir uns nicht die Knochen brechen, aber es ist schon wichtig, dass wir in den Zweikämpfen alle robust sind und hingehen. Wenn du das im Training nicht tust… Ich bin keiner, der das dann im Spiel machen kann. Es gibt zwar solche Spieler, aber dafür musst du der Typ sein. Max Kruse zum Beispiel hielt sich im Training etwas zurück, war auf dem Spielfeld aber immer da", erzählt der Neuzugang von Union Berlin.

Auch verbal müssten in den Einheiten "mal ein, zwei härtere Töne angeschlagen" werden, glaubt Lenz. Das alles ist vollkommen logisch, weshalb es erstaunt, dass dies zuletzt offenbar nicht in dem nötigen Maße beherzigt wurde. Gegen Augsburg wird man sehen, ob die deutliche Niederlage in Dortmund tatsächlich zu einem Hallo-Wach-Effekt führte.

Weniger "Sicherheitsdenken" der Verteidiger

Mit mehr Kampfgeist allein ist es natürlich nicht getan, das wäre zu einfach. Lenz fordert von den Verteidigern mehr "Mut" und weniger "Sicherheitsdenken". Was sich nach sieben Gegentoren in zwei Partien im ersten Moment komisch anhören mag, ist schlüssig. Denn nur wenn die Abwehrspieler ohne Angst aufrücken und durchdecken, kann die offensive Spielphilosophie der Eintracht aufgehen. Andernfalls fehlen die Kompaktheit und damit meist auch der Zugriff, wenn der Gegner am Ball ist. Das war situativ auch in Dortmund zu beobachten.

Dank der Schnelligkeit von Filip Kostic, Jesper Lindström, Jens Petter Hauge und Rafael Borré könnte Frankfurt zumindest in der Theorie wieder ein besseres Angriffspressing spielen als in den vergangenen beiden Spielzeiten. Dies setzt aber voraus, dass im richtigen Moment alle anderen Feldspieler nachrücken und die Räume verdichten, um so die Gefahr zu minimieren, dass sich der Gegner spielerisch befreien und kontern kann. Auch ein wirkungsvolles Gegenpressing ist nur dann möglich, wenn das Spielfeld möglichst eng gehalten wird.

Kostic? "Unheimliche Qualität, von der ich lernen möchte"

Derweil bleibt abzuwarten, inwieweit Lenz am Samstag selbst seinen Teil dazu beitragen kann, den ersten Saisonsieg einzufahren. Baut Trainer Oliver Glasner auf ein 3-4-3, ist der linke Flügel mit Kostic besetzt. Stellt er wie zur Halbzeitpause in Dortmund auf eine Viererkette um, käme Lenz als Linksverteidiger hinter Kostic zum Zug. Die starke Konkurrenz schreckte ihn jedenfalls nicht ab, als er von der Alten Försterei an den Main wechselte. "Ich habe mich darauf gefreut, mit Filip zusammenzuspielen. Er hat offensiv eine unheimliche Qualität, von der ich lernen möchte. Aber das ist teilweise nicht so einfach. Ich schaue hin, und frage mich manchmal trotzdem, wie er das macht", sagt der 26-Jährige mit einem Schmunzeln.

Der Rollenverteilung ist er sich bewusst: "Wenn Filip auf der Position spielt, muss ich mich erst mal hinten anstellen. Aber ich stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern werde eher sauer und möchte noch eine Schippe drauflegen, um zu zeigen, dass es auch gute Argumente dafür gibt, dass auch ich spielen könnte - oder wir beide zusammen."