Lens verpflichtet Still als Cheftrainer

Gut einen Monat nach seiner Entlassung bei Stade Reims hat Will Still einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 31 Jahre alte Belgier, der durch seinen ungewöhnlichen Weg über das Computerspiel "Football Manager" in die Schlagzeilen und den Profifußball geraten war, unterschrieb am Montag bei RC Lens einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027. "Will ist nicht nur ein vielversprechender Trainer, der Rekorde in Sachen Frühreife gebrochen hat", sagt RC-Manager Pierre Dreossi: "Er ist auch eine teamfähige Persönlichkeit, die vom Sieg besessen ist."