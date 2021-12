Wijnaldum rettet PSG in Lens spätes Remis

Tabellenführer Paris St. Germain rettete beim 1:1 beim RC Lens erst spät einen Punkt und blieb damit zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg. Lens verpasste den Sieg in der zweiten Hälfte aufgrund mangelnder Chancenverwertung.

Im Vergleich zum 0:0 gegen Nizza am Mittwoch zuvor rotierte PSG-Coach Mauricio Pochettino auf fünf Positionen: Statt Donnarumma, Nuno Mendes, Gueye, Dina Ebimbe und auch Mbappé (alle Bank) begannen Navas, Juan Bernat, Paredes, Verratti und Icardi.

Die Keeper Navas und Leca im Mittelpunkt

Lens überraschte Paris mit frühem Pressing und ließ den souveränen Tabellenführer so zunächst überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Dennoch hatte PSG durch einen Schuss an den Außenpfosten durch Messi die erste klare Chance einer Partie, die von hohem Tempo und zahlreichen Abschlüssen gekennzeichnet war.

Insgesamt hatte Lens dabei sogar ein Übergewicht an Chancen: Der Ex-Bielefelder Clauss zwang Navas per Freistoß (25.) ebenso zum Eingreifen wie Kalimuendo (27.) - Leihgabe von PSG - und auch Doucouré, bei dessen Schuss der Costa Ricaner erhebliche Mühe hatte (29.). Kurz vor der Pause war aber auch Keeper Leca auf der Gegenseite ernsthaft gefordert, der gegen Icardi (45.) und di Maria (45.+1) jeweils aus sehr kurzer Distanz stark parierte, sodass es zur Halbzeit beim 0:0 blieb.

Fofana nutzt die Gunst der Situation

Lionel Messi picture alliance / ZUMAPRESS.com

In der zweiten Hälfte ging es in ähnlichem Stil weiter. In der 62. Minute fiel schließlich die Führung zugunsten des Außenseiters: Nach einem Zweikampf im Mittelfeld blieb Messi kurz liegen. Fofana nutzte die Gelegenheit prompt und zog vor dem Strafraum sofort ab. Navas ließ den flatternden Ball durchrutschen - 1:0 (62.).

In der Folge ging das Chancenfestival auf beiden Seiten munter weiter, wobei - wie im gesamten Spielverlauf - Lens sogar ein Plus für sich verbuchen konnte. Da Costa traf nach einem Konter nur den Innenpfosten (69.), Sotoca zielte um Zentimeter am Tor vorbei (80.). Für Paris kam auch der eingewechselte Mbappé nach Messi-Flanke per Kopf nicht an Leca vorbei (72.).

Wijnaldums Premiere in der Ligue 1

Für Lens sollten sich die vergebenen Konterchancen schließlich rächen, denn Joker Wijnaldum (erstes Tor in der Ligue 1) erzielte nach Mbappé-Flanke in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich (90.+2). Mit dem Schlusspfiff setzte Messi einen Freistoß knapp über das Tor (90.+5), sodass es beim letztlich nicht unverdienten Remis blieb.

PSG, das als Gruppenzweiter hinter ManCity bereits feststeht, ist am Dienstag (18.45 Uhr) am 6. Spieltag der Champions League wieder gefordert und empfängt zu Hause den Club Brügge. In der Liga kommt es Sonntag (20.45 Uhr) zum Heimspiel gegen die AS Monaco. Lens spielt am Freitag (21 Uhr) beim FC Nantes.