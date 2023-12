Leno verlängert beim FC Fulham

Bernd Leno und der FC Fulham haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das gab der Premier-League-Klub am Mittwochabend bekannt. Demnach hat der neunmalige deutsche A-Nationaltorwart im Craven Cottage einen neuen Kontrakt bis 2027 unterzeichnet. Zusätzlich hat sich der Londoner Verein die Möglichkeit gesichert, Leno per einseitiger Option ein weiteres Jahr an sich zu binden. Leno spielt seit 2022 für Fulham und kommt dort seither auf 52 Premier-League-Einsätze.