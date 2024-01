Lenny Rubin: "Haben nicht den Druck wie Deutschland"

Mit 104 Toren für die HSG Wetzlar ist Lenny Rubin in der ersten Halbserie in Topform gewesen. Der Rückraumspieler, dessen Wechsel von Wetzlar nach Stuttgart am heutigen Dienstag offiziell wurde, sprach mit handball-world über die anstehende Handball-EM, die mit dem Weltrekordspiel gegen Deutschland startet.

Der Noch-Wetzlarer Lenny Rubin will mit der Schweiz Deutschland ärgern. Sascha Klahn