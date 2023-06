Lemperle wechselt auf Leihbasis von Köln nach Fürth

Tim Lemperle wechselt für ein Jahr vom 1. FC Köln zur SpVgg Greuther Fürth. Dort soll er Spielpraxis sammeln, um sich langfristig in der Bundesliga durchzusetzen.

Die SpVgg Greuther Fürth bekommt Verstärkung aus der Bundesliga. Tim Lemperle schließt sich dem Kleeblatt auf Leihbasis für ein Jahr an und wird die Mannschaft von Alexander Zorniger in der Offensive verstärken.

Der 21-Jährige verlängerte seinen Vertrag in Köln im Februar bis 2025. Im Zuge der Verhandlungen habe man bereits einen Ausbildungsplan besprochen, der dem Stürmer Spielpraxis verschaffen soll, wie der Bundesligist in einer Pressemitteilung erklärte. Diese Möglichkeit bekommt der 26-malige Bundesligaspieler (zwei Tore) nun am Ronhof.

"Tim bringt extrem viel mit, um sich perspektivisch in der 1. Bundesliga durchsetzen und etablieren zu können", betonte FC-Geschäftsführer Christian Keller. "Um das zu realisieren, ist es für die Entwicklung von Tim wichtig, dass er deutlich mehr Spielzeit sammelt als wir es ihm momentan ermöglichen können. Die Leihe nach Fürth macht deshalb für alle Beteiligten Sinn, auch weil die SpVgg in Bezug auf Spielidee, verantwortliche Akteure, Umfeld und die gezielte Entwicklung junger Spieler ein sehr passfähiger Leihpartner ist.“

Lemperle: "Möchte mich langfristig beim FC durchsetzen"

Auch Lemperle betonte: "Ich möchte mich langfristig beim FC durchsetzen, brauche dafür aber kurzfristig mehr Spielzeit." Ein Beispiel will er sich dabei unter anderem an Salih Özcan nehmen. Der BVB-Profi nutzte eine Leihe bei Holstein Kiel, setzte sich anschließend in Köln durch und schaffte den Sprung nach Dortmund.

Nutznießer dieses Entwicklungsschrittes könnte nun das Kleeblatt werden. Zorniger freute sich über seine neue Option in der Offensive: "Tim ist ein explosiver Spieler, der seine Dribbelstärke in Eins-gegen-eins-Situationen ausspielt. Zudem ist er in der Offensive flexibel einsetzbar."

Sein Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi hob derweil hervor, dass man sich schon lange um den Kölner bemüht habe. "Wir freuen uns, dass wir ihn nach Fürth lotsen konnten, insbesondere weil auch viele andere an Tim interessiert waren."

Lemperle könnte damit den Abgang von Ragnar Ache auffangen. Der 24-Jährige lief in der zurückliegenden Spielzeit auf Leihbasis im Sturm auf und steuerte sieben Tore und vier Vorlagen in 32 Einsätzen bei. Der robuste Angreifer kehrt nach Frankfurt zurück, ein Verbleib bei den Adlern scheint aber zumindest unwahrscheinlich.

Neben Lemperle sicherten sich die Fürther außerdem bereits einen weiteren Angreifer mit Dennis Srbeny (SC Paderborn) und Linksverteidiger Kerim Calhanoglu (FC Schalke 04).