Lemgo siegt im vierten Spiel in sechs Tagen - SCM unaufhaltsam

Die Handball-Bundesliga rast auf die EM-Pause zu: Am Samstagabend zeigte Pokalsieger Lemgo eine bemerkenswerte Energieleistung, der SCM bleibt derweil unaufhaltsam.

Jubel nach dem Auswärtssieg in Stuttgart: Der TBV Lemgo Lippe warf 40 Tore. imago images

Tabellenführer Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga weiter ohne Punktverlust: Beim Bergischen HC feierten die Elbestädter am Samstagabend mit einem 27:24 (14:13) den 15. Ligasieg in Serie. 30:0 Punkte machen den SCM wenig überraschend zum großen Meisterschaftsfavoriten.

Bester Magdeburger Schütze war der Torschützenkönig der Vorsaison, Omar Ingi Magnusson erzielte sieben Toren. Für den BHC war Nationalspieler Lukas Stutzke mit ebenfalls sieben Treffern am erfolgreichsten. Magdeburg begann vor 2964 Zuschauern konzentriert, führte rasch mit vier Toren (6:2/8.), doch die Gastgeber ließen den SCM nicht wegziehen. Magdeburg kam in der Folge aus dem Tritt und die Löwen drehten die Partie (9:10/19.).

Zahlreiche technische Fehler, Unterbrechungen und viel Hektik folgten. Kurz vor der Pause drehte Magdeburg die Partie wieder zu seinen Gunsten. Auch der Start in die zweite Halbzeit gelang dem SCM besser; die Magdeburger bauten ihre Führung auf drei Treffer aus (17:14/35.). Dieses Mal hielt der SCM die Konzentration hoch und baute den Vorsprung vorentscheidend aus (24:19/51.).

TBV erzielt 40 Tore - Gensheimer geht voran

Parallel fuhr Aufsteiger HSV Hamburg einen wichtigen Heimsieg ein, Linksaußen Casper Mortensen steuerte fünf Treffer zum 25:23 (14:13)-Erfolg über die TSV Hannover-Burgdorf bei. Bei den Gästen stach Rechtsaußen Johan Hansen mit sieben Tore heraus.

Bereits zuvor hatte der TBV Lemgo Lippe im vierten Spiel binnen sechs Tagen (!) eine echte Energieleistung aufs Parkett gezaubert: Der amtierenden DHB-Pokalsieger gewann sein Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart mit 40:37 (18:17), wobei alleine Linksaußen Bjarki Mar Elisson für neun Treffer (davon fünf Siebenmeter) verantwortlich zeichnete. Egon Hanusz wehrte sich bei Stuttgart, doch auch seine sieben Tore waren am Ende zu wenig.

Ähnlich torreich ging es in Mannheim zu, wo die Rhein-Neckar Löwen ihr Heimspiel gegen Aufsteiger TuS N-Lübbecke mit 35:25 (16:11) für sich entschieden. Linksaußen Uwe Gensheimer, der jüngst seinen Vertrag bei den Nordbadenern verlängerte, traf achtmal ins Schwarze (bei vier Siebenmetern). Youngster Philipp Ahouansou und Rechtsaußen Patrick Groetzki markierten je sieben Treffer.

Bergischer HC - SC Magdeburg 24:27(13:14)

Tore für den BHC: Stutzke 7, Babak 5, A. Gunnarsson 3/3, Nikolaisen 3, Darj 2, D. Schmidt 2, Hansson 1, Weck 1

Tore für Magdeburg: O. I. Magnusson 7/3, M. Damgaard 5, Ph. Weber 5, Saugstrup 4, Chrapkowski 1, Gullerud 1, G. T. Kristjansson 1, Mertens 1, O'Sullivan 1, D. Pettersson 1

Schiedsrichter: Julian Köppl (Darmstadt)/Denis Regner (Nieder-Olm)

Zuschauer: 2964

Strafminuten: 8 / 2

Disqualifikation: Szücs (52./3. Zeitstrafe) / -

HSV Hamburg - TSV Hannover-Burgdorf 25:23 (14:13)

Tore für den HSVH: Mortensen 5/4, F. B. Andersen 3, Forstbauer 3, M. Späth 3, Weller 3, Bauer 2, Wullenweber 2, Bergemann 1, Schimmelbauer 1, Tissier 1, Walullin 1

Tore für Hannover-Burgdorf: J. Hansen 7/1, Mävers 6, Brozovic 2, Feise 2, Martinovic 2, Pevnov 2, Büchner 1, Cehte 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 3256

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: - / -

Rhein-Neckar Löwen - TuS N-Lübbecke 35:25 (16:11)

Tore für die Löwen: Gensheimer 8/4, Ahouansou 7, Groetzki 7, Zacharias 5/1, Horzen 2, Knorr 2, Kohlbacher 2, Diocou 1, Kirkelökke 1

Tore für Lübbecke: Spohn 9, Kontrec 4, Petreikis 2, Speckmann 2, Strosack 2, Franke 1, Mrakovcic 1, Mundus 1, Nissen 1, Petrovsky 1, Skroblien 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 750

Strafminuten: 6 / 8

Disqualifikation: - / -

TVB Stuttgart - TBV Lemgo Lippe 37:40 (17:18)

Tore für Stuttgart: Hanusz 7, V. Kristjansson 6, Peshevski 6, Lönn 5, Weiß 5, Zieker 4, Röthlisberger 3, Runarsson 1

Tore für Lemgo: Elisson 9/5, Schagen 6, Cederholm 5, Carlsbogard 4, Guardiola 4, Kogut 4, Simak 4, Suton 3, Hutecek 1

Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg)

Zuschauer: 750

Strafminuten: 4 / 2

Disqualifikation: - / -